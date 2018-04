Condividi | Red 18:19 Non si ferma il lavoro del Banco di Sardegna Sassari che, in ritiro al Geovillage di Olbia, da lunedì è focalizzata sulla prossima sfida in agenda. Oggi, sabato 14 aprile, i sassaresi volano in Toscana dove domenica, al PalaCarrara, sarà alzata la palla a due del lunch match con Pistoia, valida per l’undicesima giornata di ritorno del massimo campionato nazionale Basket: Dinamo, obiettivo Pistoia



SASSARI - Non si ferma il lavoro del Banco di Sardegna Dinamo Sassari che, in ritiro al Geovillage di Olbia, da lunedì è focalizzata sulla prossima sfida in agenda. Domani, sabato 14 aprile, i sassaresi voleranno in Toscana dove domenica, al PalaCarrara, sarà alzata la palla a due del lunch match con Pistoia, valida per l’undicesima giornata di ritorno del massimo campionato nazionale.



Coach Zare Markoski è contento del lavoro di questi giorni: «Stiamo lavorando bene e ci stiamo allenando con un ottimo livello di intensità - commenta il tecnico biancoblu - Sento forte tra i ragazzi la voglia di riscatto dopo le ultime prestazioni e in alcuni momenti ho davvero ottime risposte sul campo». Pistoia è sicuramente un cliente ostico, da affrontare con grande attenzione; la parola chiave per affrontare la squadra toscana per coach Markovski è difesa.



«Parte tutto e sempre dalla difesa – ammonisce il tecnico sassarese - domenica servirà il massimo della concentrazione e dell’attenzione per limitare il loro attacco. Pistoia trova in Ronald Moore, Tyrus McGee e Dejan Ivanov il principale traino offensivo e noi dovremo lavorare bene su queste pedine importanti. Per quanto riguarda il nostro attacco, invece, dovremo avere la giusta continuità nel muovere la palla, trovando buone mani per l’esecuzione».



