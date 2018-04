Condividi | Red 15:17 L’Alghero cerca il pronto riscatto in casa con lo Chef. Domani pomeriggio, a Maria Pia, per la 18esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B, l’imperativo è vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo stagionale. Intanto, il calendario prevede lo scontro diretto tra Biella e Cus Milano Rugby: l´Amatori riparte contro il Piacenza



ALGHERO - Giornata numero 18 nel girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby: domani, domenica 15 aprile, alle 15, a Maria Pia, l’Amatori Alghero ospiterà lo Chef Piacenza. La partita con gli emiliani arriva sette giorni dopo la sconfitta con il Cus Milano, che è costata ai catalani la vetta della classifica, ora occupata dal Biella. La graduatoria del girone è corta. Le prime quattro formazioni, Biella (71), Cus Milano (70), Alghero (68) e Monferrato (66) sono racchiuse, infatti, in 5punti.



La partita casalinga di domani, per l’Alghero rappresenta un’occasione di pronto riscatto, anche perché sarà interessante vedere chi tra Biella e Cus Milano si aggiudicherà lo scontro diretto in programma proprio in questo turno. Mentre il Monferrato avrà un impegno, almeno sulla carta, più semplice, affrontando in casa la penultima della classe, la Probiotical Amatori Novara. Anversa ed i suoi conoscono il valore delle formazioni che compongono il girone ed il Piacenza non è un avversario da sottovalutare. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta interna con il Monferrato ed arriveranno in Sardegna a caccia di punti per la propria classifica che, attualmente, li vede al sesto posto, con 46punti.



