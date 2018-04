Condividi | Red 19:31 «Scelta giusta per rilancio imprese e risparmio per i cittadini», ha sottolineato la delegata regionale dell´Industria, durante la due giorni su “Sardegna leader del Gnl nel Mediterraneo" Metano: interviene l´assessore Piras



CAGLIARI - «Per la metanizzazione della Sardegna possiamo dire di essere arrivati all'ultimo miglio». Cosi l'assessore regionale dell'Industria Maria Grazia Piras che, aprendo la tavola rotonda organizzata nel corso della due giorni su “Sardegna leader del Gnl nel Mediterraneo”, sul metano ha ripreso la metafora del maratoneta lanciata giovedì dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru



«Abbiamo fatto una scelta importante, all'interno di un Piano energetico che prevede tante azioni, dall'efficientamento alla mobilità elettrica, alle energie rinnovabili. Il metano è una fonte di transizione, indispensabile per abbandonare gradualmente il carbone, con effetti significativi sul fronte ambientale; tutti gli indicatori ci dicono che non potremo farne a meno per i prossimi trent'anni - ha detto ancora l'assessore, aggiungendo che - si tratta di un processo a tappe, mancano ancora dei passaggi, ma istituzioni, imprese e cittadini oggi hanno la convinzione che sia la strada giusta e che la scelta sia da condividere».



Altro aspetto, toccato nell'intervento di Piras, è quello regolatorio: «Deve essere assicurata la continuità dell'investimento e, soprattutto, un prezzo dell'energia equo per i sardi. In uno scenario di mercato in continua evoluzione, la Sardegna può avere un ruolo fondamentale e infatti la Sen (Strategia energetica nazionale) ne vuole fare luogo di sperimentazione ed elemento di sviluppo per la nostra Isola. E' innegabile che l'assenza del metano, quindi di energia a basso costo, abbia contribuito fortemente alla grande crisi industriale degli anni scorsi, crisi dalla quale abbiamo difficoltà ad uscire. Questa è la scelta giusta - ha concluso l'esponente della Giunta Pigliaru - ed è una grande opportunità per le nostre imprese, ma anche per i nostri giovani, perché quello dell'energia è un settore in continua evoluzione e nel quale nascono professionalità sempre più nuove».



