Basket A2: «Salvi, ma non appagati»

CAGLIARI - Il coach della Pasta Cellino Dinamo academy Cagliari Riccardo Paolini ha incontrato la stampa alla vigilia della trasferta della sua formazione, in programma domani, domenica 15 aprile, alle 18, sul campo della Bertram Tortona: «Voglio come sempre affrontare una gara alla volta. Domenica andiamo a Tortona e proveremo a giocare la nostra partita e a vincere. Abbiamo lavorato bene in settimana, nonostante qualche problemino di affaticamento muscolare, e vogliamo disputare la miglior prestazione possibile anche se sfideremo una squadra molto forte».



Ci puoi descrivere i tuoi avversari?

«La Bertram è l’unica formazione che in questa stagione ha già vinto qualcosa e questo permette di capire bene quale sia la sua forza. E’ una squadra che gioca molto bene, come ha dimostrato all’andata a Cagliari, espugnando il PalaPirastu pur senza Johnson, e che ha inserito un ottimo giocatore come Alibegovic. I piemontesi sono temibilissimi nel tiro da tre punti, ma contano anche su una notevole pericolosità in post basso con elementi come Garri o Sorokas, che si fanno sentire vicino al ferro. Tortona vorrà conquistare il quarto posto in classifica ed è quindi chiaro che sarà motivatissima».



Come vedi il futuro?

«Io sono convinto che con due vittorie potremo qualificarci ai play-off. Non intendo guardare oltre, perchè la mia concentrazione al momento è interamente rivolta alla gara di domenica. E' chiaro che l'obiettivo salvezza non era scontato visto l'equilibrio che esiste in questo girone, in cui due punti possono fare la differenza tra play-off e play-out. Penso che il merito di questo risultato sia veramente di tutti».