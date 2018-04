Condividi | Red 15:21 Da domani a mercoledì 18 aprile, novantasette aziende sarde rappresenteranno l´Isola a Verona, nella 52esima edizione della prestigiosa rassegna internazionale Vinitaly: domenica il via a Verona



ALGHERO – Novantasette aziende vitivinicole sarde rappresenteranno l’Isola a Verona, da domenica 15 a mercoledì 18 aprile, in occasione della 52esima edizione del Salone internazionale dei vini e dei distillati, il più famoso appuntamento mondiale dedicato al settore. Delle novantasette cantine, settantadue saranno ospitate negli spazi espositivi riservati dalla Regione Sardegna, oltre 1700metri quadrati allestiti nel Padiglione 8, mentre altre venticinque cantine saranno presenti in maniera autonoma. Come ogni anno, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura in collaborazione con le Agenzie Laore Sardegna ed Agris Sardegna hanno garantito assistenza agli imprenditori regionali, che hanno deciso di raccontarsi al mondo, organizzando una fitta agenda di iniziative di promozione con dibattiti, presentazioni e degustazioni aperte ad esperti, appassionati ed amanti dei vini, piuttosto che ai tanti visitatori che affolleranno lo spazio fieristico di Verona. Tutte le degustazioni saranno accompagnate con cibi tipici della tradizione gastronomica regionale.



«Un anno fa partecipai al Vinitaly ad appena un mese dal mio insediamento in Assessorato. Oggi vivrò questa esperienza alla luce dei tanti incontri fatti sui territori in dodici mesi. Lo farò con occhi diversi portando con me le idee, i suggerimenti e le proposte raccolte nelle diverse zone dell’Isola che ho visitato. Lo farò ripercorrendo le piccole e le grandi cantine dei giovani di Mamoiada, che hanno deciso di sfidare lo spopolamento investendo sulla terra per guardare al mondo intero. Lo farò nel passeggiare tra i filari delle vigne in Gallura o in Ogliastra, tra i grandi produttori della Nurra o del Sulcis passando per chi da donna e madre porta avanti con eccellenti risultati un’azienda che fino a qualche anno fa era seguita da genitori e nonni - così l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, che ha aggiunto - Abbiamo ancora tanto da fare per far crescere di più questo comparto di eccellenza. Un lavoro da portare avanti nel sostenere le imprese nell’aggregazione da un lato e nell’incremento delle produzioni dall’altro. Questi due passaggi infatti sono indispensabili per dare il giusto riconoscimento sui mercati ai tanti vini sardi che in termini di qualità non hanno nulla da invidiare ai grandi nomi. Anche noi – ha concluso l’assessore – abbiamo i grandi nomi, dobbiamo solo raccontarli e gridarli più forte fuori dalla nostra Isola».



Il calendario degli eventi si aprirà domani, alle 10.30, con la conferenza stampa di presentazione del "Concorso enologico Wine and Sardinia". Dalle 11.30 alle 13, ci sarà l'appuntamento "Carne al coltello e vini sardi. Selezione di vini della collettiva regionale abbinati a tartare di carne di razza sarda"; in collaborazione con il Consorzio sigillo italiano ed Ais Sardegna. Dalle 14 alle 15, invece, si terrà il Concorso enologico nazionale "Vermentino 2017", con premiazione e degustazione dei vini vincitori. Alle 16, ci sarà il secondo momento della giornata dedicato alla carne al coltello ed i vini sardi.