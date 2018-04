Condividi | S.O. 9:07 L´Accademia Olearia di Alghero prima a Madrid nella categoria fruttato verde leggero del prestigioso premio Mario Solinas, dedicato dal Consiglio Oleicolo Internazionale all´olio extravergine di oliva di qualità L´Accademia di Fois tra i migliori oli al mondo



MADRID - Tre aziende olivicole italiane hanno conquistato a Madrid i vertici della classifica mondiale dei finalisti del prestigioso premio Mario Solinas, dedicato dal Consiglio Oleicolo Internazionale all'olio extravergine di oliva di qualità. Si tratta delle aziende agricole Leone Sabino di Canosa di Puglia (BT), prima classificata, Frantoio Romano di Ponte (BN), terza, nella categoria fruttato medio verde, e Accademia Olearia di Alghero, prima nella categoria fruttato verde leggero.



«E' la conferma che l'Italia mantiene una posizione di rilievo internazionale per la produzione di oli extra vergine di oliva di alta qualità», ha commentato l'ambasciatore d'Italia a Madrid Stefano Sannino. Alla diciottesima edizione hanno partecipato 189 aziende di 11 paesi.



«Per il terzo anno consecutivo il nostro Paese si piazza ai primi posti in classifica dopo aver vinto nel 2017 e nel 2016 la medaglia d'oro del Solinas con l'azienda di Paolo Bonomelli di Torri del Benaco (VR)». L'Italia, secondo produttore mondiale per l'olio di oliva in generale, ha partecipato con 15 aziende posizionandone tre tra i primi 4 migliori oli extra vergine di oliva del mondo.



Nella foto: Alessandro, Giuseppe e Antonello Fois dell'Accademia Olearia di Alghero