Una rappresentativa di studenti della Luiss di Roma e dell'Istituto tecnico nautico di Olbia "Dionigi Panedda", accompagnati dal Preside dell'Istituto Gianni Mutzu e dalla insegnante Teresamarì Deserra, si è recata in visita presso la sede della Capitaneria di porto di Porto Torres per un lavoro di ricerca nell'ambito del progetto "Legalità e ambiente per la sostenibilità Dalla Luiss alla Capitaneria di Olbia



PORTO TORRES - Una rappresentativa di studenti della Luiss di Roma e dell’Istituto tecnico nautico di Olbia “Dionigi Panedda”, accompagnati dal Preside dell’Istituto Gianni Mutzu e dalla insegnante Teresamarì Deserra, si è recata in visita presso la sede della Capitaneria di porto di Porto Torres per un lavoro di ricerca nell’ambito del progetto “Legalità e ambiente per la sostenibilità".



La delegazione di studenti è stata accolta dal direttore marittimo di Olbia, Maurizio Trogu, che ha messo a disposizione la professionalità della Guardia Costiera per la buona riuscita del progetto, e dal Comandante della capitaneria di porto turritana, Emilio Del Santo.

Il tema progettuale, promosso dalla Luiss di Roma d’intesa con il Miur, prevede l’analisi delle tutele e dei vincoli dell’area costiera marittima ed archeologica di Olbia, comparandola con quella del Golfo dell’Asinara al fine di avere un quadro di riferimento sulla governance dell’ambiente e del territorio.



Al fine di acquisire i dati necessari alla ricerca ed effettuare riprese dal mare del territorio costiero di interesse, gli studenti, accompagnati dai docenti, dai Comandanti Trogu e Del Santo, nonché dal sindaco di Porto Torres Sean Wheeler, hanno effettuato una navigazione a bordo del pattugliatore d’altura dislocata presso la Capitaneria locale per avere una visione d’insieme dell’area portuale di Porto Torres.

Durante la navigazione, il personale militare si è messo a disposizione di studenti e docenti per rispondere a domande o semplici curiosità sulle attività della Guardia Costiera nell’area portuale di interesse.



