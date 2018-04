Condividi | Red 9:41 Anche per la prossima settimana, l´Università delle tre Età di Alghero ha previsto due appuntamenti, entrambi organizzati nel salone dell´ex Seminario, in Via Sassari 179 Nuovi incontri con l´Ute Alghero



ALGHERO - Anche per la prossima settimana, l'Università delle tre Età di Alghero ha previsto due appuntamenti, entrambi organizzati nel salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, alle 16.30. Martedì 17 aprile, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto terrà la conferenza intitolata “.....e finalmente furono elette le 21 donne italiane all'Assemblea costituente”. Giovedì 19, il dirigente del Ministero della Giustizia Giampaolo Cassitta e padre Salvatore Morittu, fondatore nel 1982 della Comunità S'Aspru, terrano una conferenza su “La biografia che è quasi un romanzo: gli ultimi sognano a colori”.



