Algherese di 8 anni alle Special Olympics di Montecatini

ALGHERO – Da lunedì 4 a sabato 9 giugno, Montecatini sarà la sede della 34esima edizione del Campionato nazionale Special Olympics, importante organizzazione internazionale che ha lo scopo di favorire e promuovere la pratica sportiva da parte di persone con disabilità intellettiva. Saranno oltre 3mila i partecipanti, suddivisi in diciannove discipline sportive compresa la Ginnastica artistica, che ha tra gli iscritti Emanuele Castaldi, giovanissimo atleta di soli otto anni della Ginfinity Alghero.



«Sono particolarmente orgogliosa di annunciare che Alghero sarà rappresentata da Emanuele Castaldi, che proporrà una serie di esercizi preparati con passione, grande forza di volontà e impegno costanti. Purtroppo la sua dedizione non basta, poiché lo sforzo economico richiesto non è trascurabile sia per la famiglia che per la nostra associazione», sottolinea l'istruttrice Francesca Spiga. Per consentirgli di partecipare, la Ginfinity ha organizzato un evento-esibizione dove sarà possibile ammirare la bravura delle atlete iscritte all'associazione sportiva algherese e vedere in anteprima assoluta gli esercizi che Castaldi porterà alle Special Olympics Italia.



La manifestazione si svolgerà domenica 22 aprile, alle 18.30, al Pala Manchia, in Via Mauro Manca, ad Alghero. L'ingresso è di 5euro e sarà interamente destinato al raggiungimento dell'obiettivo. I biglietti potranno essere acquistati anticipatamente nella palestra Ginfinity, in Via Vittorio Emanuele 73, fino a venerdì 20. Eventuali biglietti restanti potranno essere acquistati domenica 22, direttamente al Pala Manchia.



