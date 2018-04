Condividi | M.P. 20:11 Una seduta del consiglio comunale per trattare del progetto Water Front. In programma giovedì 19 aprile l´assemblea civica sarà occasione per parlare del progetto nato per “rivoluzionare” la via Mare di Porto Torres, nel tratto tra la Torre Aragonese e la zona della Renaredda Porto Torres: in consiglio il progetto Water Front



PORTO TORRES - Una seduta del consiglio comunale per trattare del progetto Water Front. In programma giovedì 19 aprile l'assemblea civica sarà occasione per parlare del progetto nato per “rivoluzionare” la via Mare di Porto Torres, nel tratto tra la Torre Aragonese e la zona della Renaredda.



Il piano redatto dall’ingegner Giovanni Manconi e dal Geometra – Designer, Salvatore Piroddi della società Wdl di Sassari, prevede la riqualificazione dell’area preportuale (waterfront) con la valorizzazione della Torre Aragonese (possibile sede di Infopoint) per la quale si prevede il ripristino delle mura originali. Ma soprattutto si prevede la costruzione di nuovi spazi destinati alle attività turistiche e al potenziamento della viabilità (inclusi tre parcheggi interrati in piazza XX Settembre, in via Mare e nell’area Renaredda).



Il giorno 20 Aprile si terrà l'incontro con la cittadinanza, alle ore 18 presso la sala Filippo Canu, promosso dal consigliere Claudio Piras, dal gruppo Comune Impresa e da alcuni cittadini attivi che affronteranno il tema relativo alle condizioni economiche disastrose della propria città. Dopo la presentazione da parte dei progettisti, i cittadini potranno intervenire per chiedere chiarimenti e fare delle proposte migliorative.