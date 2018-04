Condividi | S.O. 20:00 «Nessun intervento dai banchi dell´opposizione che certifica, semmai ce ne fosse bisogno, lo straordinario lavoro programmato dall´ente» sottolineano con soddisfazione dal gruppo "Per Alghero" Bilancio|3: atto straordinario, tutti zitti



ALGHERO - Il consiglio comunale di Alghero approva il Bilancio di Previsione con 11 voti favorevoli, 2 astenuti e soli 4 consiglieri di opposizione presenti e contrari [



Si sbloccano importanti opere e investimenti, si prosegue con 23 nuove assunzioni a tempo indeterminato (che si aggiungono alle 27 del 2017), per rafforzare la pianta organica del Comune e per rendere gli uffici sempre più snelli, competenti e vicini alle esigenze dei cittadini, si conclude una prima fase di messa in sicurezza generale degli affacci a mare di Alghero e Fertilia e si dà avvio a una serie di interventi nelle scuole cittadine grazie ai fondi Iscola. S'investe sul sociale, con un’attenzione particolare alle famiglie e un sostegno alla natalità; in questa direzione gli sgravi previsti per i nuclei familiari numerosi, gli incentivi per i nuovi nati e i contributi fiscali sulla Tari. Anche nel 2018, inoltre, s'interverrà con un piano dettagliato di nuovi asfalti per oltre un milione di euro (ai 596.000 del previsionale ne seguiranno altri 500.000 che si libereranno con l’approvazione del Rendiconto) e si proseguirà nella riqualificazione degli immobili di proprietà pubblica, continuando nell’operazione di riduzione dei fitti passivi avviata da subito e che ha già portato a risparmi annui di quasi 500.000 €. Al riguardo, l’ultimo intervento in merito sta interessando l’immobile denominato Casa del Caffè, che a breve diventerà un moderno ufficio informazioni, che unirà le relazioni con il pubblico e le informazioni turistiche. C'è tutto questo nel Bilancio di previsione approvato con successo nella seduta di consiglio di giovedì: Prospettiva e crescita, rilancio e sostegno. Tutto possibile grazie a un progressivo risanamento dei conti operato in questi anni (da un carico di residui attivi superiore a 104 milioni nel rendiconto 2013 si è passati ai 34 milioni dell’ultimo rendiconto), che ha permesso di ridurre l’indebitamento - si è passati da un debito pro capite di 876 € nel 2011 a una previsione di circa 740 € nel 2018 - fino a consentire oggi di prevedere in bilancio l’accensione di un nuovo mutuo di un milione di euro, oltre ai 2,1 milioni della Piscina comunale e ai 600.000€ per la ristrutturazione del palazzo comunale di via Columbano già stanziati nello scorso bilancio grazie ai fondi Jessica. A completa e definitiva dimostrazione della bontà dei conti e delle progettualità previste, si sottolinea, peraltro, l'assenza di interventi in aula della minoranza che certifica, semmai ce ne fosse bisogno, lo straordinario lavoro programmato dall'ente. Commenti ALGHERO - Il consiglio comunale di Alghero approva il Bilancio di Previsione con 11 voti favorevoli, 2 astenuti e soli 4 consiglieri di opposizione presenti e contrari [ GUARDA LE IMMAGINI ]. «Nessun intervento dai banchi dell'opposizione che certifica, semmai ce ne fosse bisogno, lo straordinario lavoro programmato dall'ente» sottolineano con soddisfazione dal gruppo "Per Alghero". Di seguito il documento integrale.