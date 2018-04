video Condividi | Red 19:15 Ancora un mese, massimo un mese e mezzo, per la pubblicazione del secondo attesissimo bando per coprire i voli dagli scali di Alghero, Cagliari e Olbia nei mesi spalla. Lo assicura l´assessore al Turismo Barbara Argiolas al microfono del Quotidiano di Alghero Voli-spalla, bando tra un mese

Lo assicura l´assessore in Sogeaal



ALGHERO - Per la pubblicazione del secondo bando sulla destagionalizzazione ci sarà ancora da aspettare 30/45 giorni. Lo dice l'assessore al Turismo della Regione Sardegna, Barbara Argiolas, al microfono del Quotidiano di Alghero, in occasione della presentazione in Sogeaal del percorso di partecipazione per l'elaborazione del nuovo Piano Strategico del Turismo 2018-2021 [



Inutile girarci intorno. Per la città di Alghero, che mai come in questo periodo sta investendo risorse importanti e programmando eventi con largo anticipo nell'ottica della promozione del territorio e delle peculiari caratteristiche identitarie della città, è quanto mai importante poter contare su un ventaglio di voli internazionali che vada oltre la stagione estiva. Ed è su questa strada che anche la Sogeaal si muove per potenziare rotte e vettori nei mesi spalla e garantire una programmazione sufficientemente appetibile per allungare la stagione.



