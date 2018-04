Condividi | Gavino Tanchis 18:43 L'opinione di Gavino Tanchis Bilancio coraggioso, figlio del cambiamento



Bilancio di Previsione 2018 ed il programma triennale per le opere pubbliche. Anche quest'anno siamo riusciti ad approvare il documento finanziario di previsione con largo anticipo rispetto ai tempi passati, con ciò mettendo la struttura comunale in condizione di operare da subito e con mezzi certi. Il raggiungimento di questo importante risultato è stato possibile anche grazie alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del nostro Comune, che presenta conti in ordine e solidi equilibri patrimoniali. Sul fronte tasse e tariffe è rimasto tutto invariato rispetto allo scorso anno in materia di Imu, Tasi e Tari dove, in merito a quest'ultima tassa, al miglioramento del servizio non ha fatto seguito l'aumento dei costi.



Una manovra da 88 milioni di euro, di cui ben 23 milioni destinati alle opere pubbliche, per interventi infrastrutturali che interesseranno centro e periferie e tra i quali la riqualificazione dell'immobile di Via

Simon (un milione di euro), il rifacimento della piazza di San Michele ( € 70.000) per il quale è previsto un completo intervento di restyling, il restauro dell'ex casa del caffé sede del prossimo InfoAlghero (€ 98.000,00), le fasi di completamento dei lavori della piscina comunale (€ 467.000,00), le opere di urbanizzazione dell'area artigianale Ungias/Galanté ( € 324.000,00), il completamento delle passerelle sul ponte di Fertilia per ripristinare il passaggio su entrambi i lati (€ 30.927,00), il primo lotto della circonvallazione (€ 1.746.142,00), il nuovo micronido comunale di Via Malta (€ 360.000,00), l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (€ 60.000,00), interventi nel cimitero e costruzione di nuovi loculi (298.000,00), il restauro del mercato civico (€ 550.000) e la redazione del

piano commerciale (€ 19.000).



Tre milioni di euro investiti in sicurezza, 9 milioni per l'istruzione, € 2.300.000 per lo sport, oltre a € 14 milioni ai servizi sociali per interventi mirati a sostegno delle fasce più deboli e alle famiglie ( con

contributi TARI per le famiglie numerose, fondi per il sostegno abitativo e inclusione sociale, bonus pannolini per tutti i bambini algheresi nati nel 2018 ). Dal punto di vista degli equilibri finanziari il Comune di Alghero prosegue nella riduzione dei fitti passivi (con il trasferimento degli uffici della Polizia Municipale, Finanziari e sviluppo economico si sono risparmiate oltre € 300.000 mila l'anno) e del debito pregresso derivante da mutui (ciò nonostante i nuovi prestiti contratti in questi anni per il restauro del palazzo civico di Via Columbano, per la realizzazione della nuova piscina coperta e del nuovo campo di calcio in sintetico a Maria Pia). Un bilancio forte e coraggioso, in grado di interpretare al meglio l'evidente opera di cambiamento avviata in città da questa amministrazione.



