Interventi a Borgona e Brunelleschi: confronto in Regione

PORTO TORRES - I plessi di Borgona e di via Brunelleschi sotto la lente d'ingrandimento del Comune di Porto Torres e della Regione. Si è discusso dello stato di “salute” dei due istituti scolastici alcuni giorni fa, a Cagliari, nella sede dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, in un incontro congiunto tra l'assessore comunale alle Manutenzioni, Alessandro Derudas, la struttura tecnica comunale, i referenti regionali responsabili del progetto Iscol@ e la direttrice dell'Istituto Comprensivo 1.



«Siamo beneficiari di diversi finanziamenti per le scuole cittadine, ma abbiamo fatto presente che c'è la necessità di intervenire anche negli stabili di Borgona e Brunelleschi. È indispensabile che la Regione, la quale con il programma Iscol@ si propone di migliorare proprio la qualità strutturale e la sostenibilità degli istituti, ci fornisca un supporto per avviare un piano di manutenzioni in questi due plessi. Perciò – sottolinea l'assessore Derudas – chiederemo finanziamenti per interventi straordinari di messa in sicurezza». Particolarmente impegnative saranno le azioni da intraprendere nel plesso Brunelleschi, dove esiste un progetto di ampliamento. «Come già accaduto per le scuole di Monte Angellu e De Amicis, - spiega Derudas - il cui iter per l'esecuzione dei lavori già finanziati è in fase di prosecuzione, provvederemo a portare avanti anche le istanze per gli edifici più importanti del Comprensivo 1».



Durante l'incontro sono stati forniti alcuni chiarimenti sui finanziamenti assegnati al Comune per la ristrutturazione degli edifici scolastici e per gli arredi. «I referenti della Regione hanno confermato al Comune di Porto Torres e alla Dirigente del Comprensivo 1 che le priorità dell'assegnazione dei finanziamenti di Iscol@ sono state individuate dalla Regione stessa. Abbiamo fatto presente che, comunque, i plessi di Borgona e Brunelleschi hanno bisogno di interventi non rinviabili. Presenteremo delle schede progettuali – conclude l'assessore – con l'auspicio di ricevere i fondi indispensabili per programmare le ristrutturazioni».