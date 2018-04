Condividi | Red 20:28 Il match è in programma sabato pomeriggio, alla Sardegna Arena. I rossoblu vogliono conquistare punti per allontanarsi dalla zona pericolo. Dirigerà l'incontro il signor Giacomelli di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Schenone e Tasso Serie A: Cagliari a caccia di punti con l´Udinese



CAGLIARI – Il sabato del calcio italiano si apre alla Sardegna Arena. Domani, sabato 14 aprile, alle 15, il Cagliari ospita l'Udinese nel match valido per il campionato di serie A. Dirigerà l'incontro il signor Giacomelli di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Schenone e Tasso. Il quarto uomo sarà Baroni, mentre il Var sarà affidato a Fabbri e Valeriani.



Diego Lopez deve fare a meno dello squalificato Joao Pedro e degli infortunati Deiola, Dessena e Diego Farias, dovrebbe schierare Cragno tra i pali; difes a tre, con Castan tra Romagna e Pisacane; a centrocampo, Faragò, Ionita, Cigarini, Barella e Lykogiannis; in attacco, Han e Pavoletti. In panchina, Rafael, Crosta, Miangue, Andreolli, Ceppitelli, Padoin, Caligara, Cossu, Sau, Ceter, Giannetti.



Massimo Oddo, infortunati Angella, Behrami e Pontisso, dovrebbe affidarsi a Bizzarri in porta; Stryger Larsen, Danilo e Samir in difesa; Widmer, Fofana, Balic, Jankto e Ali Adnan; De Paul in appoggio a Lasagna. In panchina, Scuffet, Borsellini, Nuytinck, Pezzella, Zampano, Hallfredsson, Ndreu, Barak, Ingelsson, Perica e Maxi Lopez.



