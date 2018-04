Condividi | Red 8:23 Lunedì 14 aprile, l´aula magna del Liceo statale Margherita di Castelvì ospiterà l´incontro conclusivo del percorso di partecipazione pubblica sul progetto sassarese Periferie sassaresi: incontro conclusivo



SASSARI - Un parco giochi per bambine e bambini disabili, un parco avventura, percorsi escursionistici. Una mediateca, una cittadella del cinema, laboratori artistici, ludoteche. Ed ancora, orti urbani, spazi di coworking ed impianti sportivi. Sono solo alcune delle proposte che cittadine e cittadini dei quartieri di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna, interessati dal progetto sulle Periferie urbane, hanno presentato al Comune di Sassari durante i laboratori di quartiere che si sono svolti a gennaio. Linee guida che sono state raccolte in un documento di sintesi approvato dalla Giunta comunale il 20 marzo e che sarà presentato lunedì 16 aprile, alle 18, nell'aula magna del Liceo Statale “Margherita di Castelvì”.



Ad incontrare la cittadinanza sarà il sindaco Nicola Sanna, insieme alla Giunta ed ai tecnici comunali. Un appuntamento che si pone in conclusione del percorso di partecipazione pubblica voluto dall'Amministrazione cittadina per presentare il piano e raccogliere proposte di miglioramento. «Le proposte saranno discusse dalla città tutta – commenta Sanna – I quartieri di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna non devo più essere pensati come periferie ma come parte integrante della città». Il piano sulle Periferie urbane si arricchisce, dunque, del contributo di cittadine e cittadini, affiancando al progetto di fattibilità le osservazioni rilevate dai residenti, in un'ottica di stretta collaborazione con l'Amministrazione.



E, puntando alla ricucitura delle aree periferiche tra loro e con il centro cittadino, non a caso l'appuntamento conclusivo è fissato nel cuore della città, a pochi metri dalla fermata di Sirio, e da una delle stazioni di bike sharing. L'Atp renderà disponibili delle corse gratuite straordinarie, che partiranno dai quartieri di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna ed arriveranno in Via Tavolara. Le fermate di partenza saranno comunicate a breve. In attesa dell'incontro di lunedì, sulla nuova piattaforma telematica della partecipazione democratica, è possibile consultare gli esiti degli incontri.



