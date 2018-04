Condividi | Red 14:06 La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e lo denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere Droga a Sassari: 43enne in manette



SASSARI – Ieri pomeriggio (giovedì), gli agenti della Sezione Volanti della Questura, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 43enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine. Intorno alle 14, i poliziotti, impegnati in servizio di controllo del territorio, passando in una via del centro, hanno notato un uomo, che si aggirava con fare sospetto tra alcuni studenti.



Alla vista dei poliziotti, l'individuo si è disfatto di un coltello a serramanico, conficcando la lama sulla corteccia di un albero, pertanto, gli agenti dopo averlo fermato e recuperato il coltello, hanno accompagnato il 43enne negli uffici della Questura, per deferirlo all’Autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti/armi atti ad offendere. Da un successivo controllo, l’uomo, peraltro, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, è stato trovato in possesso, nascoste in un calzino, di ventuno dosi contenente sostanza stupefacente, rivelatasi alle successive analisi effettuate dal personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, marijuana-hashish.



La perquisizione è stata quindi estesa all'abitazione dell'uomo, dove gli agenti hanno trovato circa 50grammi di eroina, due passamontagna ed una pistola semiautomatica. Il 43enne è stato quindi tratto in arresto ed accompagnato nella locale Casa circondariale di Sassari-Bancali, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.