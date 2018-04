Condividi | Red 15:27 Manifestazione rinviata di una settimana a causa di previsioni meteo avverse. A Porto Cervo le eccellenze sarde in vetrina. La cucina gallurese protagonista del programma di Rete4 “Ricette all´italiana”, condotto da Davide Mengacci Rinvio per Mirtò in Costa Smeralda



PORTO CERVO - Grazie all’accordo siglato con il Consorzio Costa Smeralda e con il patrocinio del Comune di Arzachena, Mirtò sbarcherà a Porto Cervo sabato 21 e domenica 22 aprile. Le avverse condizioni meteo previste per questo fine settimana hanno spinto l'organizzazione a spostare di una settimana l'evento, ma nello stesso tempo a raddoppiare le date per accogliere le richieste di partecipazione da parte di tantissimi rappresentanti l'artigianalità sarda. Con l’Anteprima del Festival internazionale del Mirto, la Costa Smeralda si appresta ad accogliere il meglio delle eccellenze sarde: per due giorni, dalle 10 alle 21, oltre cinquanta espositori sardi legati al mondo Mirtò proporranno i loro prodotti e la loro creatività.



«Le avverse condizioni meteo ci hanno costretto a spostare di una settimana l'evento, ma saranno comunque due giornate intense che offriranno agli ospiti una vetrina delle eccellenze della Sardegna in un contesto unico come quello di Porto Cervo. Il Consorzio Costa Smeralda - commenta il direttore Massimo Marcialis - accompagnerà Mirtò quale veicolo promozionale per proporre prodotti e tradizioni dell’Isola capaci di soddisfare ed emozionare anche chi frequenta location esclusive dimostrando che attraverso la semplicità e la tradizione si possono davvero sostenere i mesi di spalla allungando così la stagione turistica».



La cucina ed il mirto saranno sempre i grandi protagonista nei due giorni dell'evento. La Cucina: dopo quella stellata dei grandi chef di fama mondiale, arriva a Porto Cervo l’arte culinaria figlia della cultura sarda, e che sarà la protagonista del programma televisivo di Rete4 “Ricette all'Italiana”, condotto da Davide Mangacci. Due puntate del programma verranno registrate proprio a Porto Cervo durante l'evento. Davanti alle telecamere ed a fornelli, si cimenteranno chef sardi che proporranno in un'avvincente sfida culinaria alcuni piatti tipici della Sardegna, in particolare del territorio gallurese. Una giuria sarà poi chiamata a decretarne il migliore. Il mirto: sarà altro grande protagonista nei due giorni dell'evento, con un’area espositiva interamente dedicata ai produttori sardi che, all'interno dei propri stand, presenteranno i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei frutti della pianta spontanea simbolo della macchia mediterranea.



Ma non solo. Grazie a Mirtò, il Consorzio Costa Smeralda intende proporre iniziative che possano allungare la stagione turistica anche nei mesi di bassa affluenza turistica. Lo fa puntando sulla tradizione e sulla tipicità, rappresentata per l'occasione da molte aziende sarde del territorio come i produttori locali di olio ed il Consorzio del Vermentino Docg. Sempre in tema di tradizione, protagonisti saranno gli stilisti sardi, capaci di rappresentare in modo unico ed originale quella sartoriale isolana. Tra questi “Isole Faber", team di stilisti associati molto conosciuti in ambito territoriale al quale va riconosciuto anche il merito di aver saputo trasformare la sartorialità sarda adattandola al contemporaneo mondo della moda. Sarà presente l’artigianato di eccellenza in grado di affermarsi nel mondo. Le famose “Pattadesi”, i coltelli di Max Manca Knivers di Pattada, sono un esempio di ciò che si potrà ammirare nelle due giornate dell'evento. A conferma dell'indubbio valore attribuito all'evento, segnaliamo la presenza di alcuni produttori venuti da lontano con il marchio di qualità del Parco di Porto Conte. Per raccontare i due giorni di Porto Cervo sarà presente Sardegna Immaginare, magazine semestrale leader di settore nella diffusione in Sardegna e vera eccellenza sarda nell’immenso panorama dell'editoria nazionale, con numeri da far invidia a importanti testate italiane. Nello stand di Sardegna Immaginare sarà possibile ammirare alcune delle splendide ragazze in costume sardo protagoniste della campagna pubblicitaria dell'ultimo numero prodotto ed attualmente in vendita in edicola.



Il programma delle due giornate prevede l'alternarsi di esibizioni folkloriche, fortemente volute dal Consorzio Costa Smeralda con l'obiettivo di far riflettere sulle proprie radici e per mantenere vive le tradizioni. Come per esempio gli antichi giochi della Sardegna, presentato in abiti “poveri” del Novecento dagli alunni della classe Terza A della Scuola Primaria “Giorgio Asproni” di Gonnesa e guidati dalla docente Ornella Boschetto nell’ambito del progetto “Giogus antigus”, nato per far riscoprire e riportare in vita i giochi del passato del territorio Sulcitano. Inoltre, certa la partecipazione dei Mamuthones e Issocadores dell’Associazione Atzeni di Mamoiada, che arrivano a Porto Cervo reduci da successi e consensi in giro per il mondo anche grazie alla stretta collaborazione con Mirtò. Alle 18, la Piazzetta di Porto Cervo, teatro dell’evento per l’intera giornata, ospiterà la presentazione del Festival internazionale del Mirto, in programma a Olbia da venerdì 17 a lunedì 20 agosto. Al termine della presentazione, seguirà un concerto di canzoni tradizionali. Commenti PORTO CERVO - Grazie all’accordo siglato con il Consorzio Costa Smeralda e con il patrocinio del Comune di Arzachena, Mirtò sbarcherà a Porto Cervo sabato 21 e domenica 22 aprile. Le avverse condizioni meteo previste per questo fine settimana hanno spinto l'organizzazione a spostare di una settimana l'evento, ma nello stesso tempo a raddoppiare le date per accogliere le richieste di partecipazione da parte di tantissimi rappresentanti l'artigianalità sarda. Con l’Anteprima del Festival internazionale del Mirto, la Costa Smeralda si appresta ad accogliere il meglio delle eccellenze sarde: per due giorni, dalle 10 alle 21, oltre cinquanta espositori sardi legati al mondo Mirtò proporranno i loro prodotti e la loro creatività.«Le avverse condizioni meteo ci hanno costretto a spostare di una settimana l'evento, ma saranno comunque due giornate intense che offriranno agli ospiti una vetrina delle eccellenze della Sardegna in un contesto unico come quello di Porto Cervo. Il Consorzio Costa Smeralda - commenta il direttore Massimo Marcialis - accompagnerà Mirtò quale veicolo promozionale per proporre prodotti e tradizioni dell’Isola capaci di soddisfare ed emozionare anche chi frequenta location esclusive dimostrando che attraverso la semplicità e la tradizione si possono davvero sostenere i mesi di spalla allungando così la stagione turistica».La cucina ed il mirto saranno sempre i grandi protagonista nei due giorni dell'evento. La Cucina: dopo quella stellata dei grandi chef di fama mondiale, arriva a Porto Cervo l’arte culinaria figlia della cultura sarda, e che sarà la protagonista del programma televisivo di Rete4 “Ricette all'Italiana”, condotto da Davide Mangacci. Due puntate del programma verranno registrate proprio a Porto Cervo durante l'evento. Davanti alle telecamere ed a fornelli, si cimenteranno chef sardi che proporranno in un'avvincente sfida culinaria alcuni piatti tipici della Sardegna, in particolare del territorio gallurese. Una giuria sarà poi chiamata a decretarne il migliore. Il mirto: sarà altro grande protagonista nei due giorni dell'evento, con un’area espositiva interamente dedicata ai produttori sardi che, all'interno dei propri stand, presenteranno i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei frutti della pianta spontanea simbolo della macchia mediterranea.Ma non solo. Grazie a Mirtò, il Consorzio Costa Smeralda intende proporre iniziative che possano allungare la stagione turistica anche nei mesi di bassa affluenza turistica. Lo fa puntando sulla tradizione e sulla tipicità, rappresentata per l'occasione da molte aziende sarde del territorio come i produttori locali di olio ed il Consorzio del Vermentino Docg. Sempre in tema di tradizione, protagonisti saranno gli stilisti sardi, capaci di rappresentare in modo unico ed originale quella sartoriale isolana. Tra questi “Isole Faber", team di stilisti associati molto conosciuti in ambito territoriale al quale va riconosciuto anche il merito di aver saputo trasformare la sartorialità sarda adattandola al contemporaneo mondo della moda. Sarà presente l’artigianato di eccellenza in grado di affermarsi nel mondo. Le famose “Pattadesi”, i coltelli di Max Manca Knivers di Pattada, sono un esempio di ciò che si potrà ammirare nelle due giornate dell'evento. A conferma dell'indubbio valore attribuito all'evento, segnaliamo la presenza di alcuni produttori venuti da lontano con il marchio di qualità del Parco di Porto Conte. Per raccontare i due giorni di Porto Cervo sarà presente Sardegna Immaginare, magazine semestrale leader di settore nella diffusione in Sardegna e vera eccellenza sarda nell’immenso panorama dell'editoria nazionale, con numeri da far invidia a importanti testate italiane. Nello stand di Sardegna Immaginare sarà possibile ammirare alcune delle splendide ragazze in costume sardo protagoniste della campagna pubblicitaria dell'ultimo numero prodotto ed attualmente in vendita in edicola.Il programma delle due giornate prevede l'alternarsi di esibizioni folkloriche, fortemente volute dal Consorzio Costa Smeralda con l'obiettivo di far riflettere sulle proprie radici e per mantenere vive le tradizioni. Come per esempio gli antichi giochi della Sardegna, presentato in abiti “poveri” del Novecento dagli alunni della classe Terza A della Scuola Primaria “Giorgio Asproni” di Gonnesa e guidati dalla docente Ornella Boschetto nell’ambito del progetto “Giogus antigus”, nato per far riscoprire e riportare in vita i giochi del passato del territorio Sulcitano. Inoltre, certa la partecipazione dei Mamuthones e Issocadores dell’Associazione Atzeni di Mamoiada, che arrivano a Porto Cervo reduci da successi e consensi in giro per il mondo anche grazie alla stretta collaborazione con Mirtò. Alle 18, la Piazzetta di Porto Cervo, teatro dell’evento per l’intera giornata, ospiterà la presentazione del Festival internazionale del Mirto, in programma a Olbia da venerdì 17 a lunedì 20 agosto. Al termine della presentazione, seguirà un concerto di canzoni tradizionali. 7/4 Sant´Antioco: festa del Patrono 7/4 Guilt, scoprire Sassari con un gioco 6/4 Monumenti aperti: iscrizioni aperte ai volontari 6/4 Jazz day Unesco: un´occasione per Alghero 2/4 Pasquetta in musica a Castelsardo 30/3 Asinara all´International jazz day dell´Unesco 29/3 Festa 25 aprile: Francesco Baccini in concerto a Balai 26/3 Turismo: la Sardegna fa la cosa giusta 23/3 Destinazione Sardegna: successo a Tel Aviv 22/3 Time in Jazz, presentazione a Milano « indietro archivio manifestazioni »