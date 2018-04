Condividi | M.P. 13:18 Il Consiglio comunale di Porto Torres è stato convocato dalla presidente Loredana De Marco in seduta “aperta”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, (commi 1, 2, 3) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale Consiglio a Porto Torres: seduta aperta con Eni



PORTO TORRES - Il Consiglio comunale di Porto Torres è stato convocato dalla presidente Loredana De Marco in seduta “aperta”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, (commi 1, 2, 3) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



L'assemblea si terrà martedì 17 aprile, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Piazza Umberto I, in prima convocazione alle ore 12.30, per la trattazione del seguente ordine del giorno: Progetti Eni nel polo industriale di Porto Torres e prospettive occupazionali. Ai lavori del Consiglio Comunale saranno presenti i Responsabili nazionali e locali dell’Azienda. Commenti PORTO TORRES - Il Consiglio comunale di Porto Torres è stato convocato dalla presidente Loredana De Marco in seduta “aperta”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, (commi 1, 2, 3) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.L'assemblea si terrà martedì 17 aprile, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Piazza Umberto I, in prima convocazione alle ore 12.30, per la trattazione del seguente ordine del giorno: Progetti Eni nel polo industriale di Porto Torres e prospettive occupazionali. Ai lavori del Consiglio Comunale saranno presenti i Responsabili nazionali e locali dell’Azienda.