Alghero, bilancio approvato: le immagini esclusive

video 12/4/2018 Pietraia, sì unanime alla rinascita Il progetto che farà da apripista alla rinascita del popoloso quartiere della Pietraia ad Alghero è stato approvato unanimemente dal consiglio comunale svoltosi mercoledì in via Columbano. La presentazione, dopo i passaggi e le esposizioni pubbliche con i residenti, è stata fatta dalla professoressa Alessandra Casu (Dadu Alghero). Sei milioni dai progetti territoriali della Regione, tre milioni dalla candidatura al bando "Periferie", più zona franca urbana per le imprese (per cinque anni dall´insediamento non si pagheranno tasse comunali): così il popolare quartiere de la Pedrera può essere riqualificato e reso attrattivo. Le immagini integrali del consiglio