Condividi | Red 11:13 Il Servizio Opere pubbliche del Comune di Alghero ha affidato le indagini sperimentali, le prove di carico e le lavorazioni specialistiche annesse da eseguire sulla struttura. Da questa mattina e fino alle 17.30, il ponte resterà chiuso al traffico veicolare Prove di carico: chiuso il ponte di Fertilia



ALGHERO - Il Servizio Opere pubbliche del Comune di Alghero ha affidato le indagini sperimentali, le prove di carico e le lavorazioni specialistiche annesse da eseguire sul ponte di Fertilia. Da questa mattina (venerdì) e fino alle 17.30, il ponte resterà chiuso al traffico veicolare.



L'ordinanza dirigenziale “Disciplina temporanea della circolazione veicolare-Istituzione del divieto di transito sul ponte di Fertilia per l'esecuzione delle prove di carico” ordina nell'orario dei lavori il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli; il limite massimo di velocità 30chilometri all'ora nel tratto in avvicinamento al cantiere; l'inversione del senso di marcia con preavvisi di deviazione nei tratti di strada convergenti con quelle interessate dall'intervento. Commenti ALGHERO - Il Servizio Opere pubbliche del Comune di Alghero ha affidato le indagini sperimentali, le prove di carico e le lavorazioni specialistiche annesse da eseguire sul ponte di Fertilia. Da questa mattina (venerdì) e fino alle 17.30, il ponte resterà chiuso al traffico veicolare.L'ordinanza dirigenziale “Disciplina temporanea della circolazione veicolare-Istituzione del divieto di transito sul ponte di Fertilia per l'esecuzione delle prove di carico” ordina nell'orario dei lavori il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli; il limite massimo di velocità 30chilometri all'ora nel tratto in avvicinamento al cantiere; l'inversione del senso di marcia con preavvisi di deviazione nei tratti di strada convergenti con quelle interessate dall'intervento.