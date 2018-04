video Condividi | A.S. 10:13 Barbara Argiolas e Josep Ejarque presentano ad Alghero le tappe di Destinazione Sardegna 2018-2021. Il piano sarà pronto e operativo entro il mese di giungno Dmo, Josep Ejarque ad Alghero



ALGHERO -Tappa algherese, presso la sala convegni della Sogeaal, in aeroporto, per il percorso del Piano strategico del turismo che darà la "Destinazione Sardegna 2018-2021". Ad ascoltare Barbara Argiolas e Josep Ejarque amministratori locali, operatori turistici, rappresentanti dei sindacati e delle associazioni, semplici cittadini. E' stato proprio il coordinatore del percorso di nascita di "Destinazione Sardegna 2018-2021" e della costituzione della Dmo regionale, a spiegare filosofia e gli obiettivi del Piano triennale che l'Assessorato vuole definito entro il prossimo mese di giugno.