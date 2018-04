Condividi | Red 12:27 I lavori, che partiranno entro fine mese, prevedono la realizzazione del manto in erba sintetica, per un investimento di circa 32mila euro La Corte: restyling del campo da calcio



SASSARI - Al via il restyling del campo da calcio a La Corte. I lavori, che partiranno entro fine mese, prevedono la realizzazione del manto in erba sintetica, per un investimento di circa 32mila euro.



La nuova pavimentazione sostituirà il precedente impianto in terra battuta. Sono previsti, contestualmente, alcuni interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza.



«L'Amministrazione si augura che il campetto di calcio a cinque possa essere utilizzato dalle bambine e dai bambini della scuola dell'infanzia di La Corte – commenta l'assessore comunale ai Lavori pubblici Ottavio Sanna - Istituto che sarà interessato, a breve, da interventi strutturali. Si tratta di un lavoro molto atteso a La Corte, con il quale diamo una risposta concreta alle cittadine e ai cittadini della borgata».



Nella foto: l'assessore comunale Ottavio Sanna Commenti SASSARI - Al via il restyling del campo da calcio a La Corte. I lavori, che partiranno entro fine mese, prevedono la realizzazione del manto in erba sintetica, per un investimento di circa 32mila euro.La nuova pavimentazione sostituirà il precedente impianto in terra battuta. Sono previsti, contestualmente, alcuni interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza.«L'Amministrazione si augura che il campetto di calcio a cinque possa essere utilizzato dalle bambine e dai bambini della scuola dell'infanzia di La Corte – commenta l'assessore comunale ai Lavori pubblici Ottavio Sanna - Istituto che sarà interessato, a breve, da interventi strutturali. Si tratta di un lavoro molto atteso a La Corte, con il quale diamo una risposta concreta alle cittadine e ai cittadini della borgata».Nella foto: l'assessore comunale Ottavio Sanna