In libreria "Gli ulivi cantano la notte", libro su Alghero e sugli algheresi nella Seconda guerra mondiale. I 1783 giorni della partecipazione italiana alla guerra su due livelli paralleli: uno collettivo e generale E´ uscito il nuovo libro di Raffaele Sari Bozzolo



ALGHERO - E' disponibile da ieri (giovedì), alla libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, “Gli ulivi cantano la notte”, il nuovo libro di Raffaele Sari Bozzolo su Alghero e gli algheresi nella Seconda guerra mondiale. Il libro racconta il secondo conflitto mondiale seguendo i destini della città e dei suoi cittadini su tutti i fronti della guerra. I 1783 giorni della partecipazione italiana alla guerra su due livelli paralleli: uno collettivo e generale, attraverso i momenti topici dell'evolversi delle vicende belliche italiane ed internazionali; uno che, ricostruendo le vicende individuali, offre una diversa lettura dei fatti storici nella loro dimensione umana. Il saggio a tratti procede con il ritmo di un romanzo ma, basandosi scrupolosamente sulla ricerca storica, narra fatti assolutamente veri e documentati.



