Nel corso di attività nel settore della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e quelle della Tenenza di Sarroch hanno eseguito un intervento nei confronti di due esercizi commerciali operante a Cagliari ed a Pula nel campo del commercio al dettaglio di casalinghi e piccoli accessori. Sequestrati 7.138 articoli Sequestrati più di 7mila articoli irregolari



CAGLIARI - Nel corso di attività nel settore della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e quelle della Tenenza di Sarroch hanno eseguito un intervento nei confronti di due esercizi commerciali operante a Cagliari ed a Pula nel campo del commercio al dettaglio di casalinghi e piccoli accessori. Durante gli interventi, è stata rilevata la vendita di merce in violazione delle norme contenute nel codice del consumo: i militari hanno infatti rinvenuto 7.138 articoli, tra cui prodotti per la casa (confezioni per alimenti, accessori per capelli, articoli di sartoria) e materiale elettrico (accessori per la telefonia ed informatica), privi della prevista marcatura “Ce” e della presenza di una serie di indicazioni per garantirne la riconducibilità come prodotti sicuri.



I prodotti trovati, per un valore commerciale di circa 8mila euro, sono stati sequestrati ed i titolari delle attività commerciali sono stati destinatari di una sanzione pari, nel massimo, a 25.823euro. Dall'inizio dell'anno, dopo numerosi interventi effettuati nello specifico settore, le Fiamme gialle hanno sequestrato, sull'intero territorio della provincia, oltre 319mila articoli "non sicuri" e sanzionato quindici operatori commerciali.