Daniele Oggiano, giovanissimo pugile 17enne di Porto Torres si prepara ad indossare la maglia della Nazionale italiana ai Campionati europei Youth a Roseto degli Abruzzi Europei: maglia azzurra per il pugile Oggiano



PORTO TORRES - Quando il talento e l'impegno si uniscono al sacrificio e alla voglia di vincere. Così Daniele Oggiano, giovanissimo pugile 17enne di Porto Torres si prepara ad indossare la maglia della Nazionale italiana ai Campionati europei Youth a Roseto degli Abruzzi. Il coach Giulio Coletta, direttore tecnico della squadra nazionale maschile Youth, ha comunicato la sua scelta subito dopo il test match tra Oggiano e il pari peso Spada, vinto dal turritano per 5-0 dimostrando una superiorità tecnica che non lasciava alcun dubbio sulla scelta.



Il test match si è disputato in occasione del torneo nazionale Alberto Mura. Il campionato europeo, valevole come qualificazione per i Mondiali di categoria e le Olimpiadi giovanili in programma a Buenos Aires dal 1 al 12 ottobre, si aprirà ufficialmente il 18 aprile con il peso ufficiale, il sorteggio e la cerimonia di apertura cui seguiranno i primi match della fase preliminare. Fase che durerà fino al giorno 22 con due sessioni di gara al giorno.



