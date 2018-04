Condividi | M.M. 22:17 Il direttore della Assl di Sassari, Pier Paolo Pani, conferma anche la programmazione prioritaria dell'Ats per i prossimi interventi di edilizia ospedaliera con la realizzazione del nuovo ospedale nella città di Alghero Civile, investimenti confermati

ALGHERO - Sono stati finanziati i lavori di ristrutturazione per l’adeguamento di due sale del blocco operatorio nell’ospedale Civile di Alghero. Si tratta di un intervento già programmato, che porterà al miglioramento logistico e sanitario dei servizi di branca chirurgica offerti ai pazienti e alla cittadinanza. Durante la ristrutturazione, l’Ats Sardegna - Assl Sassari continuerà a garantire il percorso chirurgico di maggiore complessità, dando priorità alle urgenze, con l’utilizzo delle altre due sale operatorie. Inoltre l’Ats, al fine di erogare l’assistenza chirurgica ai pazienti iscritti nelle liste d’attesa, ha individuato altri due percorsi sanitari distinti: gli interventi ambulatoriali o in day surgery saranno effettuati presso l’ospedale Marino di Alghero, meno idoneo per ragioni di sicurezza soprattutto del post operatorio al trattamento delle patologie di maggiore impegno; le patologie più complesse, oltre che presso l’ospedale Civile, potranno essere trattate nell’ospedale Segni di Ozieri e in altri presidi Ats, grazie alla collaborazione e alla sinergia delle equipe medico-chirurgiche.



I lavori di ristrutturazione del blocco operatorio nell’ospedale Civile di Alghero si inseriscono nel contesto tracciato dalla nuova rete ospedaliera regionale. L’obiettivo è infatti quello di centralizzare nell’ospedale Civile, con una organizzazione su base dipartimentale, tutta l’attività di maggiore complessità e di accorpare al Marino tutta l’attività chirurgica a ciclo diurno con la costituzione di un polo multi-specialistico di chirurgia ambulatoriale e di Day Surgery, in modo da ottimizzare l’utilizzo delle sale operatorie ivi disponibili. Sempre presso il Marino, inoltre, saranno potenziate le strutture di ricovero in regime post-acuzie, con l’inserimento della lunga degenza, e le attività socio-sanitarie territoriali. A seguito di queste direttive, nell’ospedale Civile sono già stati completati alcuni lavori di ristrutturazione. È il caso dei reparti di Medicina (uomini e donne), Chirurgia, Ostetricia e Ginecologia, e del servizio di Endoscopia che, dopo i lavori di ammodernamento degli spazi, ha potenziato il proprio servizio con l’implementazione sia dell’attività di screening del carcinoma del colon retto sia del servizio ordinario nell’ottica di una riduzione delle liste d’attesa.



Altri interventi strutturali sono in fase di esecuzione: la realizzazione di un nuovo accesso pedonale al Pronto Soccorso con relativa sala d'attesa e servizi igienici, sala triage, sala gessi e nuova camera calda; completamento dei lavori per il nuovo Laboratorio Analisi al sotto piano del corpo principale in adiacenza al servizio Immunotrasfusionale. «Tutti gli interventi sono in linea con il piano programmatico individuato dalla riforma della rete ospedaliera – afferma il direttore della Assl di Sassari, Pier Paolo Pani. Si tratta di un percorso di miglioramento del servizio sanitario che mira a risolvere le criticità attuali modellando l’offerta sulla base delle esigenze della cittadinanza e del territorio». L'azienda sanitaria, infine, ricorda come nella programmazione Ats l’area territoriale di Alghero è stata individuata come prioritaria per i prossimi interventi di edilizia ospedaliera.



