Condividi | S.O. 19:00 Sul Riviera del Corallo non c´è stato nessun passo in avanti ma neanche indietro, ha precisato ai giornalisti John Alborante, Sales and Marketing Italia di Ryanair Ryanair conferma la base stagionale su Alghero



ALGHERO - Ryanair ha presentato questa mattina in conferenza stampa sette nuove rotte per collegare Cagliari con Manchester, Siviglia, Porto, Baden-Baden, Düsseldorf, Valencia e Varsavia [



A spiegare le strategie del colosso low cost irlandese John Alborante, Sales and Marketing Italia di Ryanair, che ha sottolineato che quest’anno la compagnia intende rafforzare ancora la propria presenza nel nostro Paese. Il manager ha anche confermato la chiusura della base di Alghero per l'inverno prossimo - sul Riviera del Corallo non c'è stato nessun passo in avanti ma neanche indietro, ha precisato ai giornalisti.



Sostanzialmente Alborante ha confermato la base stagionale di Alghero con nove destinazioni estive e le tre tratte winter (Bergamo, Pisa, Bologna), con l'Alghero-Pisa che potrebbe veder potenziata la frequenza voli. Escluso anche un interessamento di Ryanair sul Costa Smeralda: Nessuna rotta sarà aperta a Olbia. Commenti ALGHERO - Ryanair ha presentato questa mattina in conferenza stampa sette nuove rotte per collegare Cagliari con Manchester, Siviglia, Porto, Baden-Baden, Düsseldorf, Valencia e Varsavia [ LEGGI ]. Verso la città inglese ci saranno 3 voli a settimana a partire da quest’estate, mentre negli altri sei casi le rotte saranno avviate nella stagione invernale con due voli a settimana.A spiegare le strategie del colosso low cost irlandese John Alborante, Sales and Marketing Italia di Ryanair, che ha sottolineato che quest’anno la compagnia intende rafforzare ancora la propria presenza nel nostro Paese. Il manager ha anche confermato la chiusura della base di Alghero per l'inverno prossimo - sul Riviera del Corallo non c'è stato nessun passo in avanti ma neanche indietro, ha precisato ai giornalisti.Sostanzialmente Alborante ha confermato la base stagionale di Alghero con nove destinazioni estive e le tre tratte(Bergamo, Pisa, Bologna), con l'Alghero-Pisa che potrebbe veder potenziata la frequenza voli. Escluso anche un interessamento di Ryanair sul Costa Smeralda: Nessuna rotta sarà aperta a Olbia.