Servizio navetta per ammirare i grifoni

ALGHERO - Per venire incontro alle richieste di coloro che desidereranno assistere alla liberazione dei 14 grifoni nell’area della foresta demaniale di Porto Conte [



Il servizio navetta effettuerà come di consueto un’altra partenza da Alghero alle ore 10, mentre il rientro da Tramariglio per Alghero è previsto per le ore 15 e 17. Il costo del biglietto è di euro tre solo andata ed euro 5 andata e ritorno.



Il pagamento si potrà effettuare comodamente a bordo dell'autobus che ha come capolinea via Catalogna. Per eventuali contatti con il vettore contattare 079/982030. Il servizio navetta sarà garantito per tutti i weekend di Emozioni di Primavera e prevede due partenze da Alghero al mattino (10-12) e due rientri il pomeriggio da Tramariglio (15-17).