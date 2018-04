video Condividi | A.S. 16:55 I cambiamenti nella gestione della nettezza urbana col graduale passaggio al servizio porta a porta interessano non solo la città di Alghero. Anche nel capoluogo della Regione al via il nuovo appalto. E si recuperano circa 3mila parcheggi Cagliari come Alghero: spariscono i cassonetti



CAGLIARI - Più decoro e pulizia nelle città e risparmi per i cittadini con l'aumento della raccolta differenziata. I cambiamenti nella gestione della nettezza urbana col graduale passaggio al servizio porta a porta interessano non solo la città di Alghero. Anche a Cagliari al via il nuovo appalto che prevede l'eliminazione di tutti i cassonetti. E il sindaco Massimo Zedda mette tutti i cittadini in guardia: controlli e sanzioni per i residenti che non rispettano le regole sul conferimento.