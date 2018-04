Condividi | Red 14:01 Ieri mattina, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un sassarese, già noto alle Forze dell´ordine Detenzione di droga: 28enne in manette



SASSARI - Ieri mattina (mercoledì), gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 28enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine. Nel corso di un’attività mirata al contrasto dello spaccio illecito di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno proceduto al controllo del giovane, estendendo poi le verifiche anche alla sua abitazione.



In quest’ultima, all’interno della camera da letto, nascosti in una scatola di scarpe, sono stati trovati tre sacchetti contenenti sostanza vegetale che, ai successivi accertamenti, è risultata essere marijuana, del peso di circa 120grammi. Inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e 25euro.



