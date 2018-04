Condividi | Red 18:54 L’Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura ha firmato il decreto 152 che stanzia per le imprese del comparto isolano 1.864.393,08euro. Buona parte dei fondi, 1.480.311,19euro, sono destinati a ventinove domande della sottomisura 4.1 sugli investimenti nelle aziende agricole, mentre altri 258.659,87euro coprono cinque richieste di aiuto riguardanti la sottomisura 4.2 sugli investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli Pagamenti agricoli: 1,8mln alle aziende



CAGLIARI - L'Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura ha firmato il decreto 152 che stanzia per le imprese del comparto isolano 1.864.393,08euro. Buona parte dei fondi, 1.480.311,19euro, sono destinati a ventinove domande della sottomisura 4.1 sugli investimenti nelle aziende agricole, mentre altri 258.659,87euro coprono cinque richieste di aiuto riguardanti la sottomisura 4.2 sugli investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Dal primo gennaio 2016, inizio ufficiale della programmazione 2014-2020 in tutta Italia, la Regione autonoma della Sardegna ha speso 316.268.846,14euro dei circa 1,308miliardi. Già da gennaio, con undici mesi di anticipo, la Sardegna ha raggiunto gli obiettivi di spesa, imposti dall'Unione europea, che al 31 dicembre 2018 dovevano essere pari a 278.543.800euro.