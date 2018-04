Condividi | Red 17:53 In tanti alla celebrazione per i festeggiamenti della Santissima Annunziata. L´arcivescovo di Sassari Gianfranco Saba ha celebrato la funzione religiosa nella cappella al settimo piano del nosocomio di Via De Nicola L´ospedale rende omaggio alla Patrona



SASSARI - «Questa è una liturgia di festa, perché è una festa quella dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria. Nella vita dell'uomo sperimentare l'annuncio della parola del Signore è l'esperienza più bella». Con queste parole, lunedì sera, l'arcivescovo di Sassari Gianfranco Saba ha aperto la celebrazione per la patrona dell'ospedale Santissima Annunziata. L'alto prelato si è rivolto ai numerosi fedeli, medici, infermieri, personale amministrativo dell'Ospedale civile di Sassari e soprattutto ai pazienti presenti nella cappella del nosocomio di Viale Italia per i festeggiamenti della patrona. «Quello che chiediamo al Signore per ciascuno di voi – ha detto l'arcivescovo – per chi vive l'esperienza del dolore e della malattia, è il dono di parteciparlo in mezzo a noi». Monsignor Saba ha esortato i presenti all'esercizio della prossimità verso l'altro e ad essere «noi segno visibile della presenza di Cristo che si fa compagno di strada».



La messa per le celebrazioni della Santissima Annunziata è stata officiata con la partecipazione oltre che del cappellano dell'ospedale don Bastianino Pirino, che a conclusione della liturgia eucaristica ha ringraziato l'arcivescovo per la sua presenza, anche del cappellano delle cliniche don Eugenio Pesenti, che sostituisce don Mario Tanca, del parroco di San Vincenzo don Salvatore Fois. La solennità della patrona dell'ospedale di Sassari rappresenta un importante appuntamento, un momento di ritrovo e di raccoglimento per la comunità sassarese, oltre che per gli operatori sanitari dell'Ospedale civile di Via De Nicola e per i pazienti.



Infatti, alla celebrazione eucaristica erano presenti numerosi medici, infermieri, pazienti, familiari ed operatori del mondo del volontariato. E proprio a questi ultimi, in particolare ai volontari della Sorgente, del Vos e dell'Avo, che si è rivolto l'arcivescovo ricordando l'impegno quotidiano verso i pazienti. Sono intervenuti anche il direttore amministrativo dell'Aou Lorenzo Pescini e numerosi primari del Santissima Annunziata. La celebrazione eucaristica è stata animata dal coro dei bambini di San Pio X, con la partecipazione del musicista Franco Sechi, mentre alla fine della messa si è esibita la Corale studentesca di Sassari, diretta dal maestro Vittorio Cossu.