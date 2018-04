Condividi | Red 16:49 Giovani talenti del jazz, blues, elettronica, rap, hip hop alla quarta edizione del Festival. La selezione per partecipare è aperta fino a giovedì 31 maggio. I cinque progetti selezionati si esibiranno a Santa Teresa di Gallura domenica 26 agosto Festival Musica sulle Bocche: via alla selezione



SANTA TERESA DI GALLURA – Il Festival Musica sulle Bocche, in programma a Santa Teresa di Gallura da giovedì 23 a domenica 26 agosto, da quattro anni dedica la serata finale ai giovani talenti, nella forma del “fringe”, ospitando una selezione di cinque progetti musicali. Il palcoscenico di Musica sulle Bocche, festival jazz di rilevanza internazionale, si apre alla creatività delle giovani realtà, che spesso raggiungono risultati eccellenti sul piano artistico, ma non sempre riescono a ricevere un ascolto attento e qualificato, soprattutto se si percorrono scelte volte alla ricerca e sperimentazione tra generi musicali diversi.



Il festival diretto da Enzo Favata, musicista da sempre aperto alle sperimentazioni, intende offrire uno spazio proprio a quegli artisti che con coraggio e tenacia portano avanti progetti musicali innovativi ed originali. I generi vanno dal jazz, al blues, al rap, hip hop ed alla musica elettronica, ma non in modo esclusivo. L’importante è avere delle idee originali ed un progetto “live”. Per partecipare, si deve inviare una breve scheda di presentazione ed un massimo di tre file audio (file Mp3 o link su piattaforme web) via e-mail, all'indirizzo web info@musicasullebocche.it entro giovedì 31 maggio. La partecipazione è gratuita.



La selezione avverrà con il metodo “blindfold”: chi ascolta ha a disposizione solo il file audio, senza i nomi degli artisti ed altre informazioni supplementari, in modo da valutare solo sulla base della qualità del progetto musicale. I progetti selezionati faranno parte del programma ufficiale del festival e saranno inseriti in tutti i canali di comunicazione; l'organizzazione metterà a disposizione degli artisti tutta la strumentazione tecnica necessaria per il live. Entro sabato 30 giugno, sarà pubblicata la selezione dei cinque progetti che saranno presentati al pubblico ed alla stampa nella serata finale del Festival Musica sulle Bocche a Santa Teresa di Gallura, domenica 26 agosto, alle 21, in Piazza Santa Lucia, con ingresso libero.



(Foto di Ziga Koritnik) Commenti SANTA TERESA DI GALLURA – Il Festival Musica sulle Bocche, in programma a Santa Teresa di Gallura da giovedì 23 a domenica 26 agosto, da quattro anni dedica la serata finale ai giovani talenti, nella forma del “fringe”, ospitando una selezione di cinque progetti musicali. Il palcoscenico di Musica sulle Bocche, festival jazz di rilevanza internazionale, si apre alla creatività delle giovani realtà, che spesso raggiungono risultati eccellenti sul piano artistico, ma non sempre riescono a ricevere un ascolto attento e qualificato, soprattutto se si percorrono scelte volte alla ricerca e sperimentazione tra generi musicali diversi.Il festival diretto da Enzo Favata, musicista da sempre aperto alle sperimentazioni, intende offrire uno spazio proprio a quegli artisti che con coraggio e tenacia portano avanti progetti musicali innovativi ed originali. I generi vanno dal jazz, al blues, al rap, hip hop ed alla musica elettronica, ma non in modo esclusivo. L’importante è avere delle idee originali ed un progetto “live”. Per partecipare, si deve inviare una breve scheda di presentazione ed un massimo di tre file audio (file Mp3 o link su piattaforme web) via e-mail, all'indirizzo web info@musicasullebocche.it entro giovedì 31 maggio. La partecipazione è gratuita.La selezione avverrà con il metodo “blindfold”: chi ascolta ha a disposizione solo il file audio, senza i nomi degli artisti ed altre informazioni supplementari, in modo da valutare solo sulla base della qualità del progetto musicale. I progetti selezionati faranno parte del programma ufficiale del festival e saranno inseriti in tutti i canali di comunicazione; l'organizzazione metterà a disposizione degli artisti tutta la strumentazione tecnica necessaria per il live. Entro sabato 30 giugno, sarà pubblicata la selezione dei cinque progetti che saranno presentati al pubblico ed alla stampa nella serata finale del Festival Musica sulle Bocche a Santa Teresa di Gallura, domenica 26 agosto, alle 21, in Piazza Santa Lucia, con ingresso libero.(Foto di Ziga Koritnik)