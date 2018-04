Condividi | Red 15:26 «Maggiore prevenzione per la sicurezza della popolazione», ha sottolineato questa mattina l´assessore regionale della Difesa dell´Ambiente, con delega alla Protezione civile, Donatella Spano Protezione civile: ecco il nuovo radar meteo



SASSARI - «Il Sistema regionale di Protezione civile si è dotato di uno strumento all’avanguardia che segna, dopo vent’anni, il passaggio alla nuova tecnologia. La Sardegna ha da oggi un radar meteorologico di ultima generazione, la più avanzata in Italia, e di grande importanza per il monitoraggio in caso di rischio idraulico o idrogeologico per precipitazioni intense». L’ha detto questa mattina (giovedì), l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, in occasione della presentazione, a Foresta Burgos, del nuovo radar di Monte Rasu, realizzato da Arpa Sardegna, Dipartimento Meteoclimatico. L’apparecchio rappresenta la tecnologia più avanzata in Italia ed è firmata da Selex Es, che fa parte del gruppo Leonardo. All’incontro, hanno partecipato il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli, il direttore del Dipartimento meteo di Sassari Giuseppe Bianco e, per il gruppo Leonardo, Lorenzo D'Ambra. Inoltre, presenti anche il direttore della Protezione civile regionale Graziano Nudda ed i sindaci del territorio.



«La difesa della vita umana è il nostro vero investimento - ha aggiunto Spano - Passo dopo passo, in questi anni abbiamo rafforzato tutto il Sistema di protezione civile innovando senza sosta, rafforzando i legami con i sindaci, i territori e la cittadinanza, portando la cultura dell’autoprotezione nelle piazze e nelle scuole anche grazie al contributo del volontariato. Lo abbiamo fatto anche cercando soluzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico, perché siamo convinti che la prevenzione sia la prima risposta per tenere al sicuro le popolazioni». «Il concetto di progettare e realizzare la prevenzione è fondamentale - dichiara Borrelli - ed è frutto delle tragedie che hanno colpito il nostro Paese. Questo radar è una scelta importante per l'aumento di sicurezza dei nostri territori, che unito alla sinergia della comunità scientifica, struttura operativa fondamentale del sistema nazionale di protezione civile, è un esempio di come si possa passare dalle parole ai fatti».



«Con il nuovo radar meteorologico dell’Arpas - ha proseguito Bianco - la Sardegna si è dotata di uno strumento altamente sofisticato che consentirà ai meteorologi in sala operativa di fornire alla Protezione civile regionale informazioni fondamentali in occasione di eventi meteorologi avversi in corso. La gestione del radar sarà affidata ai tecnici in organico dell’Arpas che vantano, come pochi altri nel panorama italiano, un’esperienza quasi ventennale nell’utilizzo di strumenti particolarmente sofisticati. L’importanza del radar - prosegue il direttore del Dipartimento meteo di Sassari - deve essere ricondotta all’attività di nowcasting (previsione fino a poche ore) e non all’attività previsionale usuale (da uno a tre giorni in avanti). Tale attività viene elaborata dal meteorologo in sala operativa attraverso l’utilizzo dell’eco-radar (strumento fondamentale per quest’uso) e con l’ausilio di dati dei satelliti meteorologici, dei rilevatori delle fulminazioni e della rete di stazioni meteorologiche fiduciarie. È grazie alla strumentazione disponibile che è possibile collocare la Sardegna al pari delle altre pochissime regioni dotate di tecnologie così altamente innovative a favore della Protezione civile».



