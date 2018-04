Condividi | Red 13:09 Il progetto Lettrice in classe dell´Istituto comprensivo 3 di Alghero, che punta ad una maggior conoscenza delle lingue straniere, quest´anno ha potuto contare su una donazione dell’Associazione finanzieri cittadini e solidarietà, “Ficiesse Alghero” e della Clinica Vitaldent La solidarietà fa crescere la scuola



ALGHERO - Rispondere in modo versatile alle sfide di una realtà in rapida evoluzione, favorendo la formazione relazionale, cognitiva, creativa della persona e ponendo sempre l’alunno al centro del suo percorso formativo è finalità primaria della scuola. Da sempre, questa è stata e continua ad essere la mission dell’Istituto comprensivo 3 di Alghero e, in questo caso specifico, della Scuola secondaria di primo grado, che ogni giorno, con le sue attività curricolari e di laboratorio, contribuisce ed aiuta i suoi allievi a costruire il loro presente ed a guardare al futuro.



Tra i progetti che caratterizzano da un ventennio l’Istituto, grande consenso ha sempre raccolto nelle famiglie quello del potenziamento delle lingue straniere, attraverso l’azione sinergica di docente curricolare e di madrelingua, di inglese e di francese. Negli anni, il progetto “Lettrice in classe” si è avvalso del sostegno, seppur con contribuzione minima, dei genitori, ben consapevoli dell’importanza della conoscenza delle lingue straniere nella società odierna. I tempi recenti e le condizioni di crisi nella quale alcune famiglie si sono trovate e tuttora si trovano, ha però reso difficoltoso reperire, per alcune classi, i fondi necessari per l’attivazione del laboratorio.



Provvidenziale quest’anno è stato il gesto spontaneo dell’Associazione finanzieri cittadini e solidarietà, “Ficiesse Alghero” e della Clinica Vitaldent. L'Istituto ha così sperimentato un’esperienza concreta e riservata di sostegno ed appoggio disinteressato attraverso la donazione delle somme necessarie, che hanno permesso ad una classe del Plesso di Via Biasi, di poter partecipare all’attività e di non perdere un’ulteriore occasione di crescita. Il 12 marzo, nell’ufficio di Presidenza, è stato fatto dono, alla presenza della dirigente Paola Masala e dei rappresentanti dell’associazione, il segretario Enrico Raimondi, il presidente Davide Giacolone ed il vicepresidente Giovanni Franco Meloni, dell’assegno, a cui si è aggiunto quello del centro odontoiatrico cittadino, rappresentato da Laura Solinas. Sentita riconoscenza è stata manifestata dalla Scuola.



