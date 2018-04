Condividi | Red 12:37 Tornano al porto di Santa Giusta le navi da crociera. Ieri sera, la motonave ha attraccato al porto industriale, con a bordo ottantadue passeggeri di nazionalità americana e cinquantotto membri d´equipaggio, per lo più russi, croati ed indiani Crociere: la Clio sbarca ad Oristano



ORISTANO - Tornano al porto di Santa Giusta le navi da crociera. Ieri sera (mercoledì), a quasi un anno di distanza dall’ultimo scalo della nave “Island Sky, la motonave "Clio" ha attraccato al porto industriale, con a bordo ottantadue passeggeri di nazionalità americana e cinquantotto membri d'equipaggio, per lo più russi, croati ed indiani. Nelle scorse settimane, la lussuosissima nave da crociera ha effettuato degli scali in alcune delle più belle località della Grecia e della costa siciliana; ad Oristano è arrivata dal porto di Trapani, permettendo ai fortunati crocieristi a bordo di godere, anche se solo per una giornata, delle bellezze dell’entroterra sardo, per poi dirigere verso il porto di Palma di Maiorca.



La Clio, battente bandiera maltese, lunga circa 100metri e con le sue 3500tonnellate di stazza, appartiene alla flotta della compagnia americana “Grand circle cruise line” ed è stata recentemente rinnovata per offrire ai passeggeri una vacanza ancora più lussuosa ed un'esperienza crocieristica di altissimo livello. Nonostante l’arrivo di una nave da crociera rappresenti, come sempre, un’importantissima occasione di rilancio per lo scalo oristanese, l’arrivo di questa nave rappresenta una novità per il porto, giacché ha effettuato anche una sosta notturna.



Infatti, l'arrivo della Clio era previsto per la prima mattinata di oggi, ma a causa di avverse condizioni meteo ha anticipato l'arrivo alle 19.30 circa di ieri, dando la possibilità ai crocieristi di trascorrere la nottata al sicuro all'ormeggio. La Clio è stata accolta in porto dal comandante del porto, il capitano di Fregata Erminio di Nardo, che ha dato personalmente il benvenuto alla nave ed al suo equipaggio. Dopo lo sbarco, i crocieristi saranno divisi in due gruppi ed effettueranno delle escursioni alla scoperta del patrimonio culturale locale. In serata, la nave prenderà il mare alla volta delle Baleari.