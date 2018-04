Condividi | Red 12:28 Sabato pomeriggio, il campo delle Tigri, in Via della Tramontana, a Maria Pia, ospiterà una sfida senza precedenti nella cittadina catalana Baseball per ciechi: ad Alghero la sfida tra Thurpos e Patrini



ALGHERO - Sabato 14 aprile, alle 14, il campo da baseball delle Tigri Alghero, in Via della Tramontana, a Maria Pia ospiterà una sfida senza precedenti nella cittadina catalana: la prima partita di campionato di serie A di baseball per ciechi, che vedrà opposte le compagini dei Thurpos Cagliari e dei Patrini Malnate (campione italiano in carica). Non si tratterà solo di una sfida sportiva, ma di una vera e propria testimonianza di come il baseball possa essere praticato non solo dai normodotati, ma anche da donne e uomini che, per vari motivi, hanno perso la vista, ma vogliono ugualmente con determinazione ed impegno praticare uno sport.



Il presidente dei Thurpos Giuseppe Tocco, invitato alla presentazione della terza annualità del Progetto Alghero, aveva annunciato con entusiasmo l’evento specificando come la scelta di Alghero non fosse casuale. «Abbiamo scelto Alghero, non solo per l’amicizia che ci lega ai presidenti di Tigri e Catalana, ma anche per il movimento sportivo legato al baseball e al softball che sta portando importanti risultati e soddisfazioni alla città. Oltretutto, i campi sportivi presenti, ed in particolare quello delle Tigri, sono strutturati in modo tale da permettere lo svolgimento di una sfida di massima categoria in sicurezza». Infatti, il baseball per ciechi è una disciplina che prevede dinamiche particolari e regole apposite per favorire il gioco ed il divertimento dei partecipanti.



Le società del Progetto Alghero, Tigri e Catalana, invitano tutti gli appassionati, i genitori ed i bambini delle squadre giovanili, ma anche i genitori dei bambini e ragazzi non vedenti a sostenere la squadra sarda durante la partita, certi che l’entusiasmo e la preparazione degli atleti non deluderanno le aspettative. A seguire, scenderanno in campo le squadre delle Tigri Alghero e The Rockets Olbia, per la partita del campionato regionale Under 15. Commenti ALGHERO - Sabato 14 aprile, alle 14, il campo da baseball delle Tigri Alghero, in Via della Tramontana, a Maria Pia ospiterà una sfida senza precedenti nella cittadina catalana: la prima partita di campionato di serie A di baseball per ciechi, che vedrà opposte le compagini dei Thurpos Cagliari e dei Patrini Malnate (campione italiano in carica). Non si tratterà solo di una sfida sportiva, ma di una vera e propria testimonianza di come il baseball possa essere praticato non solo dai normodotati, ma anche da donne e uomini che, per vari motivi, hanno perso la vista, ma vogliono ugualmente con determinazione ed impegno praticare uno sport.Il presidente dei Thurpos Giuseppe Tocco, invitato alla presentazione della terza annualità del Progetto Alghero, aveva annunciato con entusiasmo l’evento specificando come la scelta di Alghero non fosse casuale. «Abbiamo scelto Alghero, non solo per l’amicizia che ci lega ai presidenti di Tigri e Catalana, ma anche per il movimento sportivo legato al baseball e al softball che sta portando importanti risultati e soddisfazioni alla città. Oltretutto, i campi sportivi presenti, ed in particolare quello delle Tigri, sono strutturati in modo tale da permettere lo svolgimento di una sfida di massima categoria in sicurezza». Infatti, il baseball per ciechi è una disciplina che prevede dinamiche particolari e regole apposite per favorire il gioco ed il divertimento dei partecipanti.Le società del Progetto Alghero, Tigri e Catalana, invitano tutti gli appassionati, i genitori ed i bambini delle squadre giovanili, ma anche i genitori dei bambini e ragazzi non vedenti a sostenere la squadra sarda durante la partita, certi che l’entusiasmo e la preparazione degli atleti non deluderanno le aspettative. A seguire, scenderanno in campo le squadre delle Tigri Alghero e The Rockets Olbia, per la partita del campionato regionale Under 15.