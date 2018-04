Condividi | Red 11:37 Appuntamento sabato pomeriggio, nel salone parrocchiale di San Giovanni Bosco. Si procederà alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri, cariche che dovranno essere rinnovate per il prossimo triennio Pivarada: assemblea di quartiere



ALGHERO - Gli abitanti e gli esercenti delle attività nel quartiere della Pivarada parteciperanno all'assemblea generale ordinaria di quartiere che si terrà sabato 14 aprile, alle 16.30, nel salone parrocchiale di San Giovanni Bosco. Nel corso dell'assemblea, si relazionerà in merito al triennio appena trascorso e seguirà una discussione con interventi da parte dei partecipanti. Sarà anche un'occasione per confrontarsi direttamente con l'Amministrazione comunale, che i vertici del Comitato hanno invitato a partecipare. Si procederà anche alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri, cariche che dovranno essere rinnovate per il prossimo triennio.