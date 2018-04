Condividi | Red 9:34 Dopo oltre quattro anni di attesa, il gestore idrico unico sta provvedendo alla sostituzione di oltre 150metri di una condotta idrica obsoleta, in cui si sono verificati numerosi guasti causa di gravi danni a diverse abitazioni Olmedo: Abbanoa sostituzione di condotte idriche



OLMEDO - Dopo oltre quattro anni di attesa, Abbanoa sta provvedendo alla sostituzione di oltre 150metri di una condotta idrica obsoleta, in cui si sono verificati numerosi guasti causa di gravi danni a diverse abitazioni. I residenti di Via Nuraghe Mannu pertanto, non dovranno più temere l'allagamento delle proprie abitazioni, oltre alle reiterate interruzioni del servizio idrico. Il sindaco di Olmedo Toni Faedda, che nei mesi precedenti ha in più occasioni segnalato i disagi sofferti dai propri cittadini sollecitando il gestore della risorsa idrica ad effettuare gli interventi a lungo rinviati, esprime soddisfazione per il risultato conseguito, auspicando che prossimamente possano essere sostituiti altri tratti di condotte fatiscenti e causa di frequenti rotture.