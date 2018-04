Condividi | Red 10:08 Domenica 15 aprile, sarà nuovamente di scena ad Alghero il maestro israeliano Gabi Noah, uno dei maggiori esperti al mondo di Krav maga, per dirigere due seminari sulla difesa personale aperti a tutti Krav maga: Gabi Noah ad Alghero



ALGHERO - Domenica 15 aprile, sarà nuovamente di scena ad Alghero il maestro israeliano Gabi Noah, uno dei maggiori esperti al mondo di Krav maga, per dirigere due seminari sulla difesa personale aperti a tutti. Docente per civili, militari e forze dell’ordine, Noah è stato allievo diretto e per lungo tempo stretto collaboratore del fondatore del Krav maga Imi Lichtenfeld. Krav maga, termine ebraico che significa “combattimento a contatto o a distanza ravvicinata” è un sistema di difesa personale nato in ambito militare. Per la sua semplicità ed efficacia è diffuso in tutto il mondo e gode dell’ apprezzamento dei professionisti del settore.



Il maestro Noah era già stato ad Alghero come docente di krav maga nel 2014, per dirigere seminari, esami ed aggiornamenti degli istruttori appartenenti alla federazione da lui diretta, la International Krav maga, presente con scuole e accademie in una trentina di paesi, con sede a Netanya, in Israele, dove questo sistema di difesa personale e combattimento è sorto e si è sviluppato. L’organizzazione dell’importante evento è stata curata ancora una volta dalla associazione sportiva Difesa personale e sport affini di Alghero, affiliata all’ente di prozione sportiva Csen, del presidente Martino Brandano, il cui direttore tecnico, l’istruttore Pier Giovanni Farre riveste il ruolo di responsabile regionale della International Krav Maga ed è allievo di Noah dal 2005. Il docente israeliano sarà impegnato su più fronti in una full immersion di due giorni, coadiuvato dagli istruttori sardi del suo team, Pier Giovanni Farre, Mario Farre e Tiziano Francesconi, rientrato da poco proprio da Netanya, dove si trovava per un corso di aggiornamento proprio con lo stesso Noah.



Sabato 14, Gabi condurrà due sessioni di aggiornamento per gli istruttori federali della International Krav maga. Domenica 15, il docente terrà invece due seminari di difesa personale al “PalaCorbia”, in Via Pacinotti. Ai seminari può partecipare chiunque, purché in buone condizioni psicofisiche. Gli argomenti presi in esame saranno impegnativi ed interessanti. Dopo le iscrizioni, dalle 9 alle 13, si lavorerà sulla “Difesa contro strangolamenti e prese al collo da dietro”. Dalle 14 alle 18, si continuerà sulla “Difesa contro minacce armate con aggressore alle spalle”. Seguiranno gli esami per il passaggio di grado degli studenti della International Krav maga. I seminari, per questioni inerenti la normativa sulla sicurezza, non saranno aperti al pubblico.



Molti istruttori e praticanti di scuole e organizzazioni diverse dall'Ikm hanno già avuto modo di conoscere Gabi Noah in Sardegna, avendo partecipato negli anni scorsi alle sue lezioni in spirito di condivisione ed amicizia. Un'occasione da non perdere per poter valutare e testare di persona il Krav maga originale, e l'evoluzione che ha avuto nella scuola di Noah, sempre nel solco dei princìpi che Imi aveva individuato e sui quali è basato questo sistema di difesa personale. Per informazioni sulle modalità di partecipazione ed iscrizioni, si può andare sul sito internet kravmagasardegna, sull'evento Facebook "Krav Maga: Master Gabi Noah in Sardegna", o telefonando al numero 320/2237250.