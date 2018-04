Condividi | Red 9:07 La programmazione degli eventi live nella Riviera del corallo non si ferma ed il Miramare gastro & music pub prosegue con i concerti: questo fine settimana, tributo ai Litfiba firmato Area 71 e lo spettacolo dei Boogie wonder gang Musica live al Miramare



ALGHERO - La programmazione degli eventi live nella Riviera del corallo non si ferma ed il Miramare gastro & music pub prosegue con i concerti: questo fine settimana, tributo ai Litfiba firmato Area 71 e lo spettacolo dei Boogie wonder gang. Lo scorso week-end, nel pub di Alghero si sono esibiti i Crêuza de mä ed il loro omaggio al grande Fabizio de Andrè per la rassegna Friday rtibute night, mentre sabato si è ballato sia con il live della longeva band sassarese Senza Base, sia con le selezioni di dj Diva, giovane promessa algherese.



A calcare il palco del locale affacciato sulla passeggiata, due progetti musicali che arrivano per la prima volta ad Alghero. Il venerdì è il giorno del Friday tribute night, la rassegna musicale che porta nella Riviera del corallo i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo giunge al 19esimo appuntamento consecutivo. Il 13 aprile, andrà in scena il tributo ai Litfiba, interpretato dagli Area71, progetto musicale nato nel 2000 e che da allora vanta più di settecento concerti tra la Sardegna e la Penisola. Uno show di estrema qualità sonora e vocale, in cui cinque musicisti (Gianluca Puddu alla voce, Andrea Morrone alla chitarra, Salvatore Tozzi al basso, Giovanni Collu alla tastiere ed Alessandro Benedetti alla batteria) ripercorrono la storia della band fiorentina attraverso i brani più conosciuti a firma Pelù e Renzulli.



Sabato 14, invece, sul palco la Boogie wonder gang, band di giovane formazione, ma con componenti di navigata esperienza. Le sonorità sono assolutamente Anni Settanta, il funky, il soul e la disco si mescolano magistralmente tra loro per uno spettacolo indimenticabile e prettamente ballabile. La protagonista è la poderosa voce black di Natasha Manca, accompagnata da Roberto Fara (dai più conosciuto con il trio comico Pino e gli Anticorpi), Gianluca Masala, Angelo Spanu e Fabrizio Santona. Il Miramare gastro & music pub continua nella scelta di progetti musicali di elevata qualità capaci di unire intrattenimento ed arte. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.