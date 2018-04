Condividi | M.P. 21:25 “Le luci dei giganti”, opera prima dell’esordiente Marco Pireddu, sta scalando le classifiche di vendita a passi lunghi e ben distesi Il libro di Marco Pireddu in cima alle classifiche



PORTO TORRES - “Le luci dei giganti”, opera prima dell’esordiente Marco Pireddu, sta scalando le classifiche di vendita a passi lunghi e ben distesi. L’autore grazie al suo racconto edito dalla casa editrice italo-britannica Titani Editori, sta ottenendo un successo incoraggiante.



Le continue presentazioni del libro, che almeno da otto mesi a questa parte si rinnovano al pubblico, si sono susseguite confermando le premesse ed hanno visto le numerose presenze degli appassionati cultori di letteratura oltre un forte numero di prenotazioni. Un risultato che indurrà sicuramente Marco Pireddu a scrivere un “sequel” della storia.



"Le luci dei giganti" descrive le bellezze espresse dal territorio della Sardegna, in particolare i segreti che si celano da millenni, per le antiche culture, che si tramandano da generazione in generazione e che sono ormai parte integrante di un "continente" vasto quanto ancora mai del tutto esplorato. Il libro racconta di una "banda" di amici amanti dell'avventura, curiosi, fortemente sardi, gente che non conosce paura ma che sa ben valutare ogni rischio tuffandosi in un'avventura paragonabile a quelle di Indiana Jones.