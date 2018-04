Condividi | S.O. 22:27 L´appuntamento di sabato in biblioteca sarà dedicato al tema "Letteratura e costituzione". Ospite l´ex Ministro di Grazia e Giustizia, converserà con Aldo Accardo. Interverranno, inoltre, Mariolina Cosseddu e Nicola Salvio Treccani: ad Alghero Giovanni Maria Flick



ALGHERO - Sabato 14 aprile (ore 18.30) nella Biblioteca Comunale di Alghero (Complesso Santa Chiara) secondo appuntamento del ciclo "Treccani ad Alghero", la serie di eventi dedicati alla cultura italiana nata in città da una collaborazione tra l’Istituto Treccani, la Libreria Cyrano, l'Associazione Itinerandia e numerose istituzioni culturali della città.



L'appuntamento di sabato, che costituisce una delle anteprime del Festival #dallaltrapartedelmare sarà dedicato al tema "Letteratura e costituzione". Ospite d'onore sarà il giurista e già Ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick.



Partendo dalla "Letteratura Italiana Ricciardi" pubblicata dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e dal suo ultimo libro "Elogio della Costituzione" Giovanni Maria Flick converserà con Aldo Accardo del tema dell'incontro. Interverranno, inoltre, Mariolina Cosseddu e Nicola Salvio. L’evento è curato dalla Libreria Cyrano e dall’Istituto Treccani, in collaborazione con la Società Dante Aligheri di Alghero e con la Fondazione Alghero. Commenti ALGHERO - Sabato 14 aprile (ore 18.30) nella Biblioteca Comunale di Alghero (Complesso Santa Chiara) secondo appuntamento del ciclo "Treccani ad Alghero", la serie di eventi dedicati alla cultura italiana nata in città da una collaborazione tra l’Istituto Treccani, la Libreria Cyrano, l'Associazione Itinerandia e numerose istituzioni culturali della città.L'appuntamento di sabato, che costituisce una delle anteprime del Festival #dallaltrapartedelmare sarà dedicato al tema "Letteratura e costituzione". Ospite d'onore sarà il giurista e già Ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick.Partendo dalla "Letteratura Italiana Ricciardi" pubblicata dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e dal suo ultimo libro "Elogio della Costituzione" Giovanni Maria Flick converserà con Aldo Accardo del tema dell'incontro. Interverranno, inoltre, Mariolina Cosseddu e Nicola Salvio. L’evento è curato dalla Libreria Cyrano e dall’Istituto Treccani, in collaborazione con la Società Dante Aligheri di Alghero e con la Fondazione Alghero.