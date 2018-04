Sassari: Cede Viale Trento, strada chiusa

10/4/2018 Voragine in via Sassari: emergenza strade a Porto Torres Il fenomeno delle voragini lungo le strade di Porto Torres sono ormai consuetudine rodata. L´ultima solo in ordine di tempo è stata immortalata in diretta, proprio mentre l´asfalto cedeva davanti ai passanti, intorno alle 18 di ieri sera in via Sassari in prossimità del distributore