Le parole da Cagliari di Fabrizio Frongia, presidente di Imago Mundi Onlus, associazione che ha ideato e realizzato la manifestazione che per la prima volta varca i confini della regione Sardegna 22° Monumenti Aperti, si parte



ALGHERO - Nel prossimo week-end prende il via Monumenti Aperti 2018, manifestazione giunta ormai alla 22esima edizione. La partenza è il 14 aprile a Bitonto, in Puglia. Previste anche tappe a Ferrara e Copparo.



Ecco tutte le città coinvolte: 14/15 aprile a Bitonto, 21/22 aprile a Bauladu, Milis, Tramatza e Uta, 5/6 maggio a Cagliari, Sassari, Olbia, Gonnosfanadiga, Sant'Antioco, Bosa, Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate, Ussana e Villasor, 12/13 maggio a Alghero, Arbus, Guspini, Oristano, Padria, Porto Torres, Quartucciu, San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna, Sestu, Usini, Villamar, Villanovaforru, Villasimius, 19/20 maggio a Cuglieri, Lunamatrona, Monserrato, Pabillonis, Quartu Sant'Elena, Serdiana, Thiesi, Tortolì-Arbatax e Villanovafranca, 26/27 maggio a Ozieri, Osilo, Ploaghe, Sardara, Selargius, Terralba, Uras, Villacidro e Villamassargia, 13/14 ottobre a Ferrara, 2/3 giugno a Cossoine, Dolianova, Buggerru, Iglesias, Santadi, Sant'Anna Arresi, Semestene, Seneghe, Settimo San Pietro e Torralba, 20/21 ottobre a Copparo.