Condividi | A.S. 11:31 Il bando è riservato alle categorie protette, ai sensi dell´Art.1, comma 1, della legge 68/99, da assegnare al settore per l´Infanzia e per i Giovani. Domande di partecipazione entro le ore 12 del giorno 19 Maggio 2018 Un direttivo ad Alghero: concorso



ALGHERO - Pubblicato dal Comune di Alghero il bando pubblico di concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo (Cat.D) a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette, ai sensi dell'Art.1, comma 1, della legge 68/99, da assegnare al settore per l'Infanzia e per i Giovani. Tra le mansioni previste, rientrano responsabilità del procedimento inerente la pubblica istruzione, lo sport, la cultura e funzioni assimilabili; responsabilità in ordine al coordinamento di personale ed in ordine alla redazione di bandi di appalto e al controllo dell’esecuzione dei servizi e delle forniture inerenti il settore.



Per essere ammessi al concorso occorre l'appartenenza alla categoria delle persone disabili (ai sensi dell’art. 1 della legge n.68/99) con l’iscrizione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, negli appositi elenchi delle persone disabili ai sensi dell’articolo 8 della citata legge presso un qualsiasi Centro Provinciale per l’Impiego. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Comune di Alghero – Servizio Organizzazione e Coordinamento, Piazza Porta Terra, 9, 07041 Alghero (SS) e dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12 del giorno 19 Maggio 2018.



Il concorso consisterà in due prove scritte ed una prova orale: la prima prova scritta potrà consistere, a scelta della Commissione, nello svolgimento di un elaborato, nella risposta sintetica a quesiti o in test a risposta multipla. La seconda prova scritta: prova teorico pratica, consistente, eventualmente, anche in quesiti a risposta sintetica. Successivamente i candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad una prova orale. Tutti le informazioni inerenti il bando di concorso, i documenti e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale dell'ente. Commenti ALGHERO - Pubblicato dal Comune di Alghero il bando pubblico di concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo (Cat.D) a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette, ai sensi dell'Art.1, comma 1, della legge 68/99, da assegnare al settore per l'Infanzia e per i Giovani. Tra le mansioni previste, rientrano responsabilità del procedimento inerente la pubblica istruzione, lo sport, la cultura e funzioni assimilabili; responsabilità in ordine al coordinamento di personale ed in ordine alla redazione di bandi di appalto e al controllo dell’esecuzione dei servizi e delle forniture inerenti il settore.Per essere ammessi al concorso occorre l'appartenenza alla categoria delle persone disabili (ai sensi dell’art. 1 della legge n.68/99) con l’iscrizione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, negli appositi elenchi delle persone disabili ai sensi dell’articolo 8 della citata legge presso un qualsiasi Centro Provinciale per l’Impiego. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Comune di Alghero – Servizio Organizzazione e Coordinamento, Piazza Porta Terra, 9, 07041 Alghero (SS) e dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12 del giorno 19 Maggio 2018.Il concorso consisterà in due prove scritte ed una prova orale: la prima prova scritta potrà consistere, a scelta della Commissione, nello svolgimento di un elaborato, nella risposta sintetica a quesiti o in test a risposta multipla. La seconda prova scritta: prova teorico pratica, consistente, eventualmente, anche in quesiti a risposta sintetica. Successivamente i candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad una prova orale. Tutti le informazioni inerenti il bando di concorso, i documenti e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale dell'ente.