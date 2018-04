Condividi | A.S. 10:19 conclusa la manifestazione dedicata alle auto e moto d´oltre oceano, una edizione numero zero chiusa con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Grande folla ad Alghero l´American Motors Festival spegne i motori



ALGHERO - L'American Motors Festival spegne i motori dopo due giorni di grande affluenza. Ad Alghero si è appena conclusa la manifestazione dedicata alle auto e moto d'oltre oceano, una edizione numero zero chiusa con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Un week-end intenso tra cruisin', esposizioni, esibizioni e musica dal vivo tutto rigorosamente in stile a stelle e strisce. La risposta della città e dei turisti è stata enorme.



Migliaia di persone hanno potuto ammirare circa 200 veicoli arrivati da tutta la Sardegna e dalla Penisola sia parcheggiati nella zona portuale che in giro per i quartieri popolari della città, hanno seguito gli show dei due stuntman sardi Giampaolo Sassu e Salvatore Vinci e i lanci di esibizione del dragster. A far da cornice gli stand collegati al mondo americano e la musica dal vivo con i concerti dei The Wookies, dei The Wheelers e di Dj Davide Merlini.



All'interno dell'associazione LH Garage Car Club la felicità è tanta, insieme alla stanchezza, per un evento che è andato oltre ogni più rosea aspettativa e che ha svegliato l'animo di collezionisti in ogni centro dell'Isola tanto da riportare fuori dai garage auto storiche americane dopo decenni. Passione, esperienza nell'organizzazione di eventi motoristici, panorami mozzafiato sono state la basi e il valore aggiunto dell'American Motors Festival.



LH Garage Car Club, associazione organizzatrice dell'evento, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del Festival. In primis l'ACI Sassari, Marco Pala in particolare, che con il proprio sostegno ed esperienza ha svolto un ruolo fondamentale, il comune di Alghero e la Fondazione Alghero per il patrocinio, l'Arch. Nunzio Camerada, il Dott. Antonio Rubattu, l'Ing. Luca Curreli, e il P.I. Gianluca Pittalis per tutto il supporto tecnico, progettazione, direzione dei lavori e coorganizzazione dell'evento, e Allestire Show che ha curato in modo impeccabile tutti gli allestimenti logistici.



LH Garage Car Club, associazione organizzatrice dell'evento, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del Festival. In primis l'ACI Sassari, Marco Pala in particolare, che con il proprio sostegno ed esperienza ha svolto un ruolo fondamentale, il comune di Alghero e la Fondazione Alghero per il patrocinio, l'Arch. Nunzio Camerada, il Dott. Antonio Rubattu, l'Ing. Luca Curreli, e il P.I. Gianluca Pittalis per tutto il supporto tecnico, progettazione, direzione dei lavori e coorganizzazione dell'evento, e Allestire Show che ha curato in modo impeccabile tutti gli allestimenti logistici.

I piloti e appassionati che sono arrivati dallo Stivale, tutta la crew dell'American Motors Pavia organizzatrice del più importante evento italiano di drag racig, Roberto Cotugno e Manuela Mancin fondatori di Neuro Tv la prima web tv dedicata al mondo custom, Lorenzo Dossena in arte Dox Design uno dei più importanti customizzatori del mondo, Fabrizio Richiardi pilota e proprietario del dragster utilizzato per l'esibizione. A proposito di esibizione i due grandi stuntman sardi Salvatore Vinci e Giampaolo Sassu, ancora il club Sirbones per il servizio d'ordine, tutti gli amanti e collezionisti sardi che hanno sfidato le difficoltà dei collegamenti interni della Sardegna per essere presenti con i loro mezzi, le band e il dj che si sono esibiti.