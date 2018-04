Condividi | S.O. 8:53 Un detenuto nella sezione alta sicurezza, già noto per situazioni simili, avrebbe distrutto la cella perchè non gradita. La denuncia arriva dal Segretario Generale Aggiunto dell’Osapp, Domenico Nicotra Detenuto distrugge la cella a Bancali



SASSARI - Ancora criticità all'interno della Casa Circondariale di Bancali; questa volta, almeno, senza danni alle persone. A dichiararlo è il Segretario Generale Aggiunto dell'Osapp - Domenico Nicotra - che rende nota la circostanza che il primo attore di questi eventi critici è sempre lo stesso detenuto alta sicurezza che questa volta ha "solamente" procurato danni alla stanza detentiva, che pare non sia di suo gradimento. «È impossibile - conclude il sindacalista - che ancora oggi si deve assistere ad episodi del genere e che fortunatamente questa volta non ha avuto ulteriore ripercussioni grazie all'importante operato dei Poliziotti Penitenziari».