Bimba in pericolo di vita da Alghero a Genova



ALGHERO - Ancora un trasporto sanitario urgente portato a termine dall'Aeronautica militare. E ancora una bimba la sfortunata paziente. Una bambina di cinque anni, in imminente pericolo di vita, è stata caricata a bordo di un Falcon 50 decollato ad Alghero e trasferita a Genova, per essere ricoverata all'ospedale Gaslini. La missione si è svolta nella notte.